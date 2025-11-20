ラスト2周で鐘？　女子スピードスケート韓国代表パク・チウ、審判の勘違いで金メダル逃す

スピードスケート韓国代表のパク・チウ＝江原道庁＝が国際大会で審判のミスにより金メダルを逃した。

大韓スケート連盟側は19日、「2025－26スピードスケート・ワールドカップ第1戦の女子マススタート種目で誤審が発生したことについて、国際スケート連盟（ISU）に昨日、抗議の公文書を送った」と明らかにした。

パク・チウは17日、米ユタ州ソルトレイクシティーのユタ・オリンピックオーバルで行われた同試合に出場していた。

マススタートは選手たちが計16周を回って順位を決める種目だ。4周、8周、12周を通過するたびに1－3位の選手にそれぞれスプリントポイント3点、2点、1点が与えられる。最後のゴールラインを通過する時は1位60点、2位40点、3位20点、4位10点、5位6点、6位3点が与えられ、これらを合算して最終順位が決まる。最終の1周に圧倒的に大きな点数がかかっているため、戦略的な試合の組み立てが重要な種目だ。最後の1周で順位が大きく変動することもある。

しかし、今回の試合は審判のミスにより16周ではなく15周だけ回って終了した。審判が最後の1周を知らせる鐘をあと2周という時に鳴らしたのだ。このため先頭を滑っていた一部の選手はあと1周だと勘違いし、15周だけ回ってレースを終えた。

パク・チウを含む残りの選手たちはあと2周あることを認識し、最後までレースを続けた。その結果、パク・チウは16周基準で一番先にゴールした。ルール通りなら、パク・チウが60点を獲得して1位になるはずだった。

ところが、審判たちは協議の末、15周の記録で順位を決めた。このためパク・チウは23選手中10位にとどまり、金メダルはミア・マンガネロ＝米国＝が獲得した。

大韓スケート連盟関係者は「問題提起が必要な状況だった。判定が覆るかどうかについて、ISUの返信を待っている」と語った。

パク・ソンミン記者