「一人の問題であって国全体を代表する出来事ではない」　スリランカで一人旅中のNZ女性、現地男性のセクハラ行為を公開

一人でスリランカを旅行していたニュージーランド人の女性が現地の男からセクハラを受けた動画を公開し波紋が広がっている。

インドNDTVなど複数の外信が18日に報じた。それによると旅行系インフルエンサーとして活動するこのニュージーランド人の女性は先日、自らのインスタグラムに旅行中に経験したセクハラの様子を撮影した動画を公開した。事件は10月25日に発生した。女性が自らオートリキシャ（三輪自動車）を運転しながら観光中、ドリンクを飲むため停車すると男が近づいてきたという。

【写真】ニュージーランド人女性に近づいて性的関係を要求したスリランカ人の男

男はオートバイに乗って女性の後を付け、女性のオートリキシャに合わせて追い越しと減速を繰り返していた。女性は最初笑顔を見せたが、その後は無視し、その後休憩のためオートリキシャを止めると、男がまた近づいてきたという。その際男は女性に宿泊するホテルを尋ね、「私とセックスしよう」と突然言ってきた。女性が拒絶すると男ははいていたパンツを下ろし陰部を出してわいせつな行為を始めた。その全ての様子を女性はカメラで撮影していた。

女性は「もっと強い態度を取っていればよかったが、あまりに驚いて何も言えなかった」「こんなことが起こったときは大声で強い態度に出るべきという教訓を得た」と語る。その上で女性は「旅行は続けたかったが、自信が少しずつなくなったのは事実」として「女性が一人で旅行した時に直面する可能性のある事態だ。残念だがこれが現実だ」とも嘆いた。

その一方で女性が「ただはっきりしておきたいことは、この事件だけでスリランカ全体を説明できない」「私が出会ったスリランカ人たちはとても親切で、心が広かった。この事件は一人の問題であり、国全体を代表する出来事ではない」と強調した。

動画は数百万のアクセスがあり、スリランカでも怒りの声が相次いだ。ネットでは「国のイメージを失墜させた」「スリランカもインドのような国と思われるだろう」「この男を捜し出して厳罰に処すべきだ」などのコメントが相次いだ。波紋が広がるとスリランカ警察は男を特定して公開捜査に乗り出し、つい先日逮捕されたようだが、現時点でどのような処罰を受けたかは伝えられていない。

ムン・ジヨン記者