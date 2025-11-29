「AIカンニングの温床」大学オンライン講義、6年間で5倍…ソウル市内8校調査【独自】

2020年に始まった新型コロナウイルスの大流行を機に、ソウル市内の主要大学でオンライン講義の数が急増したことが分かった。このところソウル大、延世大、高麗大でAI（人工知能）を利用した不正行為が相次いで摘発される中、その主な原因が非対面でのオンライン講義にあるとの指摘が出ている。コロナの時期に「ニューノーマル」となった非対面での試験が、容易に不正を犯せる環境を生み出したというわけだ。

【比較】コロナ禍を経て急増した「オンライン講義」

ソウル市内の大学8校（ソウル大、延世大、高麗大、成均館大、漢陽大、中央大、慶熙大、ソウル市立大）が11月25日、保守系野党「国民の力」の金竜泰（キム・ヨンテ）議員室に提出した資料によると、オンライン講義の数はコロナ直前は計162講義（2019年2学期）だったが、25年2学期には854講義に増えた。6年で5倍以上に増加したのだ。19年2学期にはソウル大とソウル市立大にはオンライン講義が一つもなかったが、現在はそれぞれ113講義、20講義に増えた。中央大も同じ時期にオンライン講義が19講義から263講義へと14倍に増え、延世大と高麗大もそれぞれ10倍以上に増えた。ソウルのある大学の関係者は「コロナの時期は非対面で講義せざるを得なかったが、その時期を経験した学生たちから、出席の負担が軽いオンライン講義を実施してほしいとの要望が多く寄せられた」と明かした。

問題は、オンライン講義が徐々に大型化し、試験になると数百人の学生がオンラインで受験するため厳正に監督するのが難しいという点だ。ソウルの主要各大学では、受講生100人以上の「大型オンライン講義」がコロナ以前はほとんどなかったが、現在は20－30講義に増えた。以前は試験中に本を開いたり友人と相談したりといったカンニングが多かったが、最近では問題を入力すると即座に答えを出してくる生成AIを活用した不正行為が増えている。

各大学は不正行為を阻止するために、試験中は学生たちにノートPCのカメラ機能をオンにさせて試験中の様子を監督している。しかし、教授と数人の助教がモニター画面で監視しているだけでは、不正行為を完全に防ぐのは困難だ。