2023年4月共に民主・李在明代表、旧統一教会関係者に党職任命状を授与していた

【TV朝鮮】（アンカー）

韓国与党・共に民主党と世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の間の癒着疑惑も相次いで明るみに出ています。李在明（イ・ジェミョン）大統領が共に民主党の党代表を務めていた約2年前、旧統一教会の関係者に自ら党職の任命状を授与したことが確認されました。任命状を受け取った職員は、後に天務院中央行政室長という旧統一教会の要職に就きました。チョ・ユジン記者がお伝えします。

【写真】共に民主・李在明代表が旧統一教会関係者に自ら任命状を渡す様子

（記者リポート）

2023年4月、当時共に民主党代表だった李大統領が1人の男性に任命状を渡し、一緒に記念写真を撮りました。

「氏名 イ○○。以下同文」

旧統一教会職員のイ氏を共に民主党の世界韓人民主会議副議長に任命したのです。

世界韓人民主会議は同党内の在外同胞政策担当機構で、「親明（李在明派）7人会」の1人、林鍾声（イム・ジョンソン）元議員が当時の首席副議長、党代表だった李大統領が議長を兼務していました。

任命当時のイ氏は旧統一教会職員でしたが、その後、同教会の要職である天務院中央行政室長に就任しました。

旧統一教会の関係者は「イ氏は李大統領と撮った任命式の写真を見せながら、共に民主党関係者との親交をこれ見よがしにアピールしていた。『特別検察官（特検）捜査を阻むことができる』とあちこちで言っていた」と語りました。

旧統一教会側は「イ氏の政治活動について教団は知らなかった。現在、待機を発令した状態だ」と言いました。

大統領室はイ氏を任命した経緯について「党に確認してほしい」と言っていますが、共に民主党からは回答がありません。

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の配偶者である金建希（キム・ゴンヒ）夫人の各種疑惑を捜査している閔中基（ミン・ジュンギ）特検チームは、旧統一教会による共に民主党支援について同教会の尹鍈鎬（ユン・ヨンホ）元世界宣教本部長から供述を得たのにもかかわらず捜査をせず「偏った捜査だ」と批判されていますが、今日、事件を警察庁国家捜査本部に移管しました。TV朝鮮、チョ・ユジンがお伝えしました。

（2025年12月9日放送、TV朝鮮『ニュース9』より）