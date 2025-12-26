新幹線・TGV超え時速370キロ…世界2位の速さを誇る韓国次世代高速列車が技術開発完了、2031年商業化目指す

最高時速370キロの次世代高速列車が、2030年から平沢―五松間を走る。次世代高速列車は、中国の高速列車（最高時速400キロ）に次いで世界で2番目に速い高速列車になる見込みだ。これで、現在は2時間30分かかっているソウルー釜山間の移動時間が1時間53分に短縮されるなど、韓国国内の主な都市間の移動時間が1時間台に縮まることになる。

12月22日に韓国政府は、最高時速370キロ（商業運行基準）で走る次世代高速列車（EMU370）の中心技術開発を完了したと発表した。今年から車両製造に着手し、2030年から試験運行に入った後、31年に商業化を進める計画だ。

総事業費225億ウォン（現在のレートで約24億円）を投じた核心技術開発は、2022年4月から韓国鉄道技術研究院、現代ロテムなど七つの機関が参加して進められ、3年8カ月かけて結実に至った。実際に列車製造が完了し、一部区間の高速化線路改善作業などが行われれば、現在は1時間40分かかる竜山駅―光州松汀駅間が1時間17分に縮まる見込みだ。

現在、世界で最も速い高速列車は、試験運行に入った中国の「CR450」だ。この列車の最高速度は、商業運行基準で時速400キロ。韓国（KTX青竜）をはじめフランス（TGV）・日本（新幹線）などでは時速320キロ級の列車を運行している。韓国鉄道技術研究院の関係者は「中国を除く他の国々も技術開発に乗り出した状態だが、スピードは韓国よりも遅い」とし「われわれが技術競争力の優位を確保した」と語った。

次世代高速列車の中心技術は「高速電動機（モーター）」と空気抵抗を減らす「デザイン」だ。電動機は、電気で発生させた力を車輪に伝えて列車を走らせる中心装置に挙げられる。国土交通部（省に相当。国土部）によると、従来のKTX青竜（モーター出力380キロワット）に比べ出力が47.4％向上した560キロワット級の高効率高速モーターが開発された。560キロワット級高速電動機は、現代自動車のアバンテ（1600cc基準）6台が出す力を一度に出すことができる。EMU370には24基の高速電動機が搭載されるので、アバンテ144台が一挙に列車を引っ張るというわけ。このモーターは小型化にも成功した。出力は大幅に増えたのに、重量増加は18％にとどまる。