犯行現場で弁明もできず下を向いていたセクハラ張京泰議員の告訴、被害者側も虚偽告訴罪で訴え返す

【TV朝鮮】（アンカー）

韓国与党・共に民主党に所属する張京泰（チャン・ギョンテ）議員のセクハラ（性的嫌がらせ）疑惑が浮上して1カ月たちました。張京泰議員はセクハラ疑惑を否定し、被害者と当時の交際相手を虚偽告訴罪で告訴しましたが、当時の交際相手もこれに対抗して今日（26日）、張京泰議員を虚偽告訴罪で告訴しました。

それと同時に、当時の現場の状況がより具体的に明らかになりました。どのような状況だったのか、ハン・ソンウォン記者が取材しました。

【写真】犯行現場で男性に首根っこをつかまれる張京泰議員…「デートDV事件だ」と反論する様子も

（記者リポート）

「何してるんだ？ 他人のカノジョと何をしているのかって言っているんだ」

昨年10月、ある飲み会で、共に民主党の張京泰議員が男性から抗議を受けている様子です。

張京泰議員は女性秘書官に対するセクハラ疑惑が浮上すると、この飲み会の店に現れて抗議した当時の交際相手A氏に矛先を向けました。

（共に民主党の張京泰議員〈先月〉）

「デートDV（恋人による暴力）事件です。交際相手だという人の暴言と暴力で、同席者は全員被害者であり…」

そして今月2日、A氏を虚偽告訴罪や暴行罪などで警察に告訴しました。

A氏はそれから二十日あまり後に見解文を出し、「権力型性犯罪でも飽き足らず、ウソでめった斬りにする2次加害をこれ以上放置することはできない」として、張京泰議員を名誉毀損（きそん）や虚偽告訴罪などで警察に告訴しました。

A氏は「（飲み会のセクハラ）現場で追及した時、『誤解だ』とか『間違いだ』などの弁解を一言もできずに下を向き、顔を隠すことにきゅうきゅうとしていた」「堂々とできるなら、なぜ逃げるように立ち去ったのか」と反論しました。

また、張京泰議員は自身の地方選挙区であるソウル東大門区庁にA氏の監察を要求しましたが、これは「特定犯罪加重処罰等に関する法律上の面談強要罪」に該当するというのがA氏の主張です。

（A氏 ／被害者の当時の交際相手〈先月〉）

「私が東大門区庁に勤務していることを知った上で、私に危害を加え得る発言をしたと聞いて…（被害者が）告訴できない理由の一つだった…」

TV朝鮮はA氏の主張に対する反論を聞くため、張京泰議員と議員室補佐官らに電話やモバイル・メッセージなどで問い合わせましたが、回答はありませんでした。TV朝鮮、ハン・ソンウォンがお伝えしました。

（2025年12月26日放送、TV朝鮮『ニュース9』より）