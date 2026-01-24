私たちも「二刀流」になれるだろうか【朝鮮日報コラム】

2012年末、米メジャーリーグへの挑戦を予定していた18歳の大谷翔平が、メジャーではなく日本プロ野球の日本ハムファイターズに入団することを決めた。プロになっても高校時代のように投手と打者の両方で出場する「投打兼任」を保障する、という日ハムの提案が大谷の心を引き付けたのだ。翌日、日本の新聞各社は「大谷に二刀流を指令」などの見出しで大谷のプロ入りを大々的に報じた。侍をテーマにした映画やドラマ、漫画にしか出てこなかった「二刀流」という言葉が、野球というスポーツを通じて新たな生命力を得た瞬間だった。

【写真】義母・加代子さんらと観戦する大谷翔平の妻・真美子さん

二刀流とは「2本の刀を使う剣術流派」を意味する。左右の手に大きさの異なる刀を1本ずつ持って戦う戦法だ。日本の幕府時代に活躍した伝説の剣術家、宮本武蔵が長い刀と短い刀を同時に使ったことで有名だ。宮本武蔵が主人公となっている大衆文化コンテンツには、二刀流という言葉が必ずといっていいほど出てくるが、日常的に使われる言葉ではなかった。2016年に大谷がリーグMVPを獲得し、日本シリーズ優勝まで成し遂げると、二刀流という言葉は海を越えて韓国にも本格的に上陸した。

大谷のような選手を米国では「ツーウェイ（two way）プレーヤー」と呼ぶ。大谷が2018年にロサンゼルス・エンゼルスのユニホームを着てデビューした当時、専門家たちは二刀流に対して冷ややかだった。米紙ニューヨーク・タイムズは「日本では特別な選手だったかもしれないが、大谷はベーブ・ルースではない」と書いた。しかし大谷は、それを見返すかのように現代野球の常識を破壊してスーパースターとなり、二刀流に対する全世界の認識を完全に覆した。

大谷がスポーツ界のアイコンになると、他の競技でも「第二の大谷」が続々と現れ始めた。来月開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪でも注目すべき二刀流スターがいる。米国のスピードスケート選手、ジョーダン・ストルツは、短距離（500m、1000m）、中距離（1500m）、長距離（マススタート）で全て金メダル候補といわれている。実際に先月、ノルウェーで行われたISU（国際スケート連盟）ワールドカップで5冠を達成し、世界を驚かせた。これは、陸上のウサイン・ボルト（ジャマイカ）が主力の100mと200mだけでなく中長距離の800mと3000mで優勝するようなものだ。