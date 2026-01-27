1800万円相当の強盗被害、米NYのポケカ専門店に近隣住民から心温まる支援

【NEWSIS】米ニューヨーク・マンハッタンのポケモンカード専門店に銃を持ち覆面をした3人組の強盗が押し入り、11万6000ドル（約1800万円）相当のポケモンカードが盗まれたが、その後店は周辺住民から多くの声援と支援を受けていることが分かった。

米ニューヨーク・ポスト紙が22日（現地時間）に報じた。それによると店の販売員のピーター・ドゥさんは事件当時の状況とその後地域住民から受けた支援を詳細に伝えた。事件は1月14日午後6時45分ごろ、店でコミュニティー工芸イベントが開催されて約40人が集まっていた時に起こった。

覆面をかぶった強盗らは金づちで陳列棚のガラスを割り、銃で客と販売員を脅した状態で高価なポケモンカードを盗んで逃げた。この事件でポケモンファンにとって「癒やしの場」だった店は激しい恐怖にさらされた。

しかし事件直後から地域の声援が相次いだ。ドゥさんは「強盗たちが去った後の静寂はすぐ掃除の音に変わった。お客さんたちがほうきとちり取りを持ってきて、割れたガラスの破片を一緒に片付けてくれた」と語る。

翌日には店を心配する人たちからタピオカドリンク、ドーナツ、ロブスターロールなどが提供され、また大工や建具屋が無償で陳列棚を修理するなど、多くの支援を受けているという。アーティストたちも盗まれた商品に代わる作品の提供を申し出ている。

警察によると、犯行グループは11万6000ドル相当のポケモンカードと現金1000ドル（約16万円）、また当時店にいた27歳の女性客が手に持っていたスマートフォン1台を奪って逃げた。盗まれたカードの中にはキモリ、リザードン、ピカチュウ、ホウオウなど人気のポケモンが描かれたいわゆる超レアなカードも多数含まれていたという。犯人はまだ捕まっていない。

ドゥさんは「強盗は3分で終わったが、コミュニティーの連帯は何日も続いている。たとえカードが戻らなかったとしても、私たちの情熱とコミュニティーは決してなくなることはない」と強い口調で語った。

キム・ヘギョン記者