ロンドンで大胆な宝石強盗事件　白昼堂々とハンマーでガラスをたたき壊す

ロンドンの宝石店で、白昼堂々と強盗が窓ガラスをたたき壊し、貴金属を盗んで逃走する事件が発生した。

BBCなど海外メディアが1日（現地時間）、報じた。それによると、事件は1月31日午前10時30分ごろ、ロンドン南西部リッチモンド地域にある宝石店で発生。現場で撮影された動画を見ると、覆面をかぶった強盗2人が大きなハンマーで店の窓ガラスを割っている。1人はガラス部分を持って外そうとし、もう1人はショーウィンドウに並んだ貴金属をバッグに詰めている。

【写真】貴金属店のショーウィンドウをハンマーでたたき壊す強盗たち

事件が起きたとき、店内には店員がいたが、犯行を阻止することはできなかった。店の外に出て犯行をやめさせようとすれば危害を加えられる恐れがあったからだ。店員たちはショーウィンドウの内側で強盗らと対峙（たいじ）し、棚に並んだ貴金属を何とか店内に取り込もうとした。

この犯行は、人通りのある白昼に堂々と行われた。動画には、犯行を目撃した向かい店の人々が慌てた様子で「警察に通報して」と叫ぶ声も入っている。

被害を受けた宝石店は、この地域で45年間営業している家族経営の店であることが分かった。逃走した強盗らは現時点では捕まっていない。ロンドン警察庁は今回の事件を重大窃盗事件として捜査中で、目撃者からの情報提供を受け付けている。

