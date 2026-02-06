唐辛子とピーマンが浮かぶ赤い温泉「火鍋スパ」、中国ネットで話題に

【NEWSIS】本物の唐辛子とピーマンが浮かぶ中国の温泉を紹介するインフルエンサーの動画が話題になっている。

旅行系インフルエンサーのジョーダン・エグバート氏は2日、自らのインスタグラムに中国ハルビンの「メープル・リーフ・ビレッジ温泉リゾート」を訪れた時の動画を公開した。

【写真】中国の温泉にある「火鍋スパ」

エグバート氏はこのリゾート施設について「中国最高の火鍋スパ！ 入場料はわずか28ドル（約4400円）！ お楽しみが本当に多い」と紹介した。

動画の中でエグバート氏はまず火鍋のように二つに分かれた形の浴槽を映し出した。一方には本物の唐辛子とピーマンが浮かぶ赤い温泉、もう一方は野菜が入った牛乳色の温泉が入っている。

エグバート氏はさらに水に入れると膨らむビーズが大量に入った浴槽、ドクターフィッシュ（人の皮膚の古い角質を食べる淡水魚）がいる浴槽、露天風呂なども紹介した。

これらの動画は4日時点で9万7000以上のいいねが付くなど、ネットで大きな注目を集めている。

ネットでは「ハラペーニョが繊細な部位を熱々にしませんか？」「これは本当にすごい。いつか必ず行きたい」「ここは温泉業界のディズニーランドのようだ」「本当に狂ってる。こんなのは初めて見た。ちょっと気持ち悪いが不思議でとても良い」などのコメントが相次いだ。

チェ・ヒョンホ記者