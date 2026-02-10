スノボ女子ビッグエアで快挙！　高校生ユ・スンウン（18）が銅メダル…金は日本の村瀬　ミラノ冬季五輪

高校生スノーボーダーのユ・スンウンがイタリア・リビーニョの空を舞い、銅メダルを手にした。

五輪デビュー戦で自身の技を完璧に披露し、韓国に雪上競技史上3つめのメダルをもたらした。

【写真】決勝で鮮やかに宙を舞う女子高生ユ・スンウン…表彰台で歓喜する様子も

ユ・スンウンは9日午後7時30分（現地時間）、イタリアのリビーニョ・スノーパークで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝で、合計171.0点を獲得した。

これは12人中3位で、ユ・スンウンは五輪デビュー戦でメダル獲得に成功した。ビッグエア種目では男女を通じて初めてのメダルだ。

ユ・スンウンは1本目でスイッチバックサイド1440を完璧に成功させ、87.75点を獲得した。

自分でも満足した様子で着地に成功すると、両手を高く上げ、得点が発表されるまで興奮を隠せない様子だった。

1本目の成績は村瀬心椛＝日本＝に続き2位だった。

ビッグエア決勝は3本の試技が行われ、上位2回（回転方向が異なる技）の合計で争われる。同じタイプの技を2回行った場合、最も高い技の点数を合計する。

ユ・スンウンは2本目で即座に別の技を試みた。フロントサイドトリプルコーク1440を披露して83.25点を獲得した。

これは腹側に斜め軸に縦3回転、横4回転する技だ。ユ・スンウンは満足した様子でスノーボードを放り出して喜んだ。

1本目1位で、次にスタートした村瀬の2本目は72点となり、ユ・スンウンが1位に立った。

だが、3本目で村瀬は89.25点を獲得し、再び1位に返り咲いた。

この時点で2位はゾイ・サドフスキー・シノット＝ニュージーランド＝だったが、ユ・スンウンには最後のチャンスが残っていた。

逆転を狙い、2本目と同じ技をもう一度試みたユ・スンウンだったが、着地に失敗してそのまま銅メダルが確定した。

村瀬が179.00点で金メダル、ゾイ・サドフスキー・シノットが172.25点で銀メダルとなった。

リビーニョ＝イ・テドン記者