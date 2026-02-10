「韓国の中継席に驚くべき美人が」…フィギュア元韓国代表イム・ウンス、海外メディアも注目　ミラノ冬季五輪

2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートで解説を務めた元韓国代表のイム・ウンス（22）がスポーツ・ファンの注目を一身に浴びている。その美しさと現役時代の成績が海外メディアで取り上げられたのがきっかけだ。

日本のデイリースポーツは9日の五輪関連ニュースで、韓国のフィギュアスケート解説者イム・ウンスが注目を集めていることを取り上げた。同メディアは「中継席に登場した女性に騒然となった。韓国の中継ブースにいたのはフィギュアの元韓国女王で、世界選手権出場経験もあるイム・ウンス」と報じた。

【写真】フィギュアスケート元韓国女子代表のイム・ウンス

そして、「現在は解説者を務めている。自身のミラノでの仕事の様子を投稿」とイム・ウンスの交流サイト（SNS）「インスタグラム」掲載写真を付けた。さらに、「コメント欄やSNSなどでは『かわいい』『解説も上手』『なんでこんなにきれいなの！？』『凄まじい美人おるな』との声が上がっていた」とも書いた。

イム・ウンスは2015年から2022年までフィギュアスケート韓国代表を務めた。2017年のジュニア世界選手権で4位に入賞し、翌年にはシニアデビューの舞台である国際スケート連盟（ISU）アジアフィギュア杯で1位を獲得した。「フィギュアの女王」キム・ヨナ以来、初の韓国人選手の優勝だった。惜しまれつつも昨年2月に引退し、現役を退いた。

イム・ウンスは2025年ハルビン冬季アジア大会で解説者に転身し、今回のミラノ冬季五輪でもマイクを握った。ところが、先日体調不良によりイタリアの救急病院を受診し、ファンを心配させた。イム・ウンスは8日、インスタグラムに点滴を受けている写真を掲載し、「また元気に力強く！ たくさんのご声援をお願いします」と投稿した。

ムン・ジヨン記者