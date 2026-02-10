中国、高市自民党の圧勝に「日本は軍国主義の前轍を踏むな」

日本の高市早苗首相率いる自民党が衆議院選挙で圧勝したことを受け、中国が「日本は軍国主義の前轍（ぜんてつ）を踏むな」と警告した。高市首相が中国を念頭に台湾有事には米日が共同で対応する可能性に言及し、また日本でのレアアース備蓄の拡大や対日外国投資委員会の設置などを公約として掲げたことなどを理由に、日本に対する圧力を過去最高レベルに引き上げることを示唆した。

9日の定例会見に臨んだ中国外交部（省に相当）の林剣報道官は日本の衆議院選挙の結果についての質問に「日本の政権与党は国際社会の懸念から顔を背けずに直視し、平和と発展の道を歩み軍国主義の前轍を踏むべきではない」と述べた。林剣報道官はさらに「日本の極右勢力が情勢判断を誤り、勝手気ままに振る舞えば、必ず日本国民の抵抗と国際社会の痛撃に見舞われるだろう」とも主張した。

林剣報道官は台湾問題について「中国の対日政策は明確であり、安定的であるため、日本の1回の選挙で変わることはない」としながらも「日本は高市首相の台湾を巡る間違った発言を撤回し、中日関係の政治基盤を守るという最低限の誠意を行動で示さねばならない」と要求した。さらに「中国人民による国家の核心的利益を守る決意、第2次世界大戦勝利の成果と戦後の国際秩序を守ろうとする決意は確固たるものだ」とも述べた。高市首相は太平洋戦争のA級戦犯が合祀（ごうし）されている靖国神社参拝に向けた環境整備に言及したが、これについては「歴史の忘却は背信であり、罪を否定することは再犯を意味する」とくぎを刺した。

中国国営の新華社通信はSNS（交流サイト）で高市首相の圧勝について「花無百日紅（花に百日の紅無し）」と指摘した。中国でこの言葉は「権勢や人気は長続きしない」あるいは「短期間で浮上すれば早期に落馬する」ことを警告する意味で使われる。

