中国・上海で直径30ｍの巨大な陥没穴…8車線の道路が地中に飲み込まれる

中国・上海の主要幹線道路で、直径30メートルの巨大シンクホール（陥没穴）が発生した。

12日に央視網や澎湃新聞などが報じたところによると、前日午前10時30分ごろ、虹橋国際空港近くの地下鉄嘉閔線七莘路駅－莘建路駅の工事現場近くで、道路の一部が地下水の漏出に伴う地盤沈下で地中に崩れ落ちた。

【写真】大規模な陥没で建設資材やコンテナハウスが穴に飲み込まれる様子

今回発生したシンクホールは直径30メートル、深さ10メートルに達すると推定されている。当時の状況を捉えた動画には、ひびが入ったアスファルト舗装の8車線道路が徐々に下へと崩れていき、現場にあった建設資材やコンテナハウスが穴に飲み込まれていく様子が収められている。穴の中に、破裂した上水道管から流れ出たとみられる水がたまっている場面も映っている。

人命被害はないことが把握された。現地当局は前日、当該地域で地下水が漏出しているという通報を受け、工事現場周辺地域で臨時の閉鎖措置を取っていた。現場で作業していた建設作業員も速やかに退避し、事故を免れた。

事故現場周辺の道路の一部区間は閉鎖され、一部の建物や病院などへの出入りも規制された。警察の交通管理部門は、当該区間を通行する市民に対し、事前に移動経路を計画して迂回（うかい）するよう案内した。

パク・ソンミン記者