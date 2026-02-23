「皆捕まえろ」「引きずり出せ」　洪壮源・郭種根の証言が内乱罪認定の決め手に　被告人・尹錫悦に一審無期懲役

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領を巡る内乱事件で19日に無期懲役の一審判決を言い渡したソウル中央地裁は、審理の過程で争点となった「国会議員を本会議場から引きずり出せ」「主な政治家を逮捕しろ」などという尹前大統領の違法な指示を事実と認定した。一連の指示は国会の機能を麻痺させようとする目的の有無を判断する上で重要部分であり、裁判で「警告的な戒厳令だった」との立場を堅持する尹前大統領側は、一貫して「直接指示はしていない」と主張していた。

【図解：洪壮源メモ】ミミズ文字を正書したら「議員逮捕リスト」に進化 度重なる加筆・修正の過程

20日に本紙が入手した尹前大統領の1251ページにわたる判決文によれば、尹前大統領の主張が退けられた決定的な要因は洪壮源（ホン・ジャンウォン）元国家情報院第1次長と郭種根（クァク・ジョングン）元特殊戦司令官の証言だったことが浮き彫りとなった。

■「皆捕まえろ」「引きずり出せ」発言を認定

同地裁は戒厳令当日、尹前大統領が李在明（イ・ジェミョン）共に民主党代表（当時）や韓東勲（ハン・ドンフン）元国民の力代表、禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長ら主要政治家14人を狙った「逮捕班」の投入を認識していたと判断した。同地裁は判決文の中で「当夜（午後）10時53分に尹前大統領から電話で『皆捕まえろ』という指示を受けた」という洪壮源氏の証言などを根拠として、「尹前大統領が国家情報院に国軍防諜司令部による（政治家の）逮捕・検挙を支援するよう指示したとみられる」と述べた。

特に裁判所は裁判の過程で真偽を巡る論争が浮上したいわゆる「洪壮源メモ」について「作成経緯などに関する供述が次々に変わり、信じ難い」としながらも「洪氏が呂寅兄（ヨ・インヒョン）元防諜司令官に逮捕対象者に関する話を伝えたことは認定できる」と判断した。さらに「呂元司令官は金竜顕（キム・ヨンヒョン）元国防部長官から14人の逮捕指示を受けたことを認め、逮捕班のグループチャットには『全チームが李在明・禹元植・韓東勲を逮捕し、拘禁施設へ移送する』というメッセージも発信されていた」と指摘した。