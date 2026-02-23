ブラ露出効果は絶大、オランダ「氷の女王」レールダムのユニホームが競売に…既に100万円超の値が付く　ミラノ冬季五輪

【NEWSIS】2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪で「スポーツブラ・セレモニー」をして注目を集めたスピードスケート女子1000メートルの金メダリスト、ユッタ・レールダム＝オランダ＝が再び話題になっている。

金メダルを取り、セレモニーをした時に着用していた試合用ユニホームがオークションに出されたのだ。

これは、英紙デイリー・メールやカナダ紙トロント・サンなどの海外メディアが22日（韓国時間）、「冬季五輪オランダ代表選手団はレールダムが着ていたオレンジ色のユニホームなど大会関連品をオークションに出した」と報じて分かったものだ。

話題の中心は当然、レールダムのユニホームだ。レールダムはスピードスケート女子1000メートル終了後、ユニホームのファスナー上部を下げたため、ナイキのスポーツブラが丸見えになり、世界の関心を集めた。

そのためか、レールダムのユニホームは同日午前の時点で5,602ユーロ（約100万円）まで価格が急騰している。

全世界のボクシング・ファンにとっては「ユーチューバー・ボクサー」ジェイク・ポールの恋人としても知られるレールダム。今回の大会期間中、ずっと話題になっていた。

専用機でイタリアに到着するというラグジュアリーな日常生活を見せたかと思うと、体調管理を理由に開会式を欠席するという大胆な行動にも出た。

英紙ザ・サンは「スポーツブラ・セレモニー」を「100万ドル（約1億5000万円）相当のセレモニー」と評した。マーケティング専門家は「レールダムが着用したナイキの製品を世界中で数億人が目にし、彼女のスター性と相まって天文学的な宣伝効果を上げた」と分析している。

なお、オランダ代表選手団は、オークションで得た収益金を選手たちが競技を始めた地元スポーツクラブに寄付する予定だ。

