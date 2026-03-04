「迎撃率90％超」　韓国製防空兵器システム、UAEで実戦投入され初の戦果

韓国製の防空兵器システム「天弓II（M-SAM）」が、アラブ首長国連邦（UAE）で実戦に投入され、イランのミサイル多数を迎撃したことが3日に判明した。韓国の輸出兵器システムが実戦投入された初の事例で、天弓IIが実戦で活用されたのも今回が初めてだ。

本紙の取材を総合すると、現在UAEに一部実戦配備されている天弓IIが、最近のイランのミサイル攻撃およびドローン攻撃を防ぐために稼働したという。UAE軍の防空網は米国製のパトリオット、イスラエル製のアロー、韓国製の天弓IIなどで構成されているとのことで、韓国製の天弓IIが実戦で敵のミサイル迎撃に成功したのだ。

韓国軍消息筋などの話によると、開戦初期にUAEを攻撃したイランの弾道ミサイルに対するUAEの防空システムの総合迎撃率は90％以上。天弓IIの迎撃率も同じ水準だと伝えられている。

UAE国防省は2022年1月、韓国のLIGネクスウォン、ハンファ・システム、ハンファ・エアロスペースとおよそ35億ドル（現在のレートで約5520億円。以下同じ）規模の天弓II配備契約を交わした。これは、当時の韓国の防衛産業輸出史上、単一の誘導兵器輸出としては最大規模の契約だった。これまでに2部隊の天弓IIが実戦配備されたという。

天弓IIはランチャー4基とレーダー、交戦統制所などで1部隊を構成する。ハンファ・エアロスペースがランチャーを、LIGネクスウォンが交戦統制所と迎撃ミサイルを、ハンファ・システムが多機能レーダーを作っている。

サウジアラビアとイラクも天弓IIの配備契約を交わした状態だ。防衛関連企業の関係者は「天弓1隊は3000億から4000億ウォン（約321億－427億円）という水準で、パトリオットに比べ価格は3分の1の水準」と語った。

ヤン・ジホ記者