青瓦台「UAEから600万バレルの原油を緊急輸入」…ホルムズ海峡周辺以外の港湾を利用

青瓦台（韓国大統領府）は6日、中東問題による石油の需給不安定化に対応するため、アラブ首長国連邦（UAE）から600万バレルの原油を緊急輸入すると発表した。

青瓦台の姜勲植（カン・フンシク）秘書室長は同日の会見で「李在明（イ・ジェミョン）大統領の指示を受け、アブダビ行政庁のカルドゥーン・ハリーファ・アル・ムバラク長官と原油輸送について協議し、600万バレルの緊急輸入が決まった」と明らかにした。

【図】ホルムズ海峡周辺の物流・エネルギーインフラ

姜勲植秘書室長は「ホルムズ海峡を通過しないUAEの代替港湾に200万バレル規模の韓国タンカー2隻をただちに向かわせ、UAE国営石油会社から400万バレルの原油を受け取りただちに韓国に向かわせる計画」と説明した。さらに「今回の2隻のタンカー以外にも代替港湾を通じた原油輸入を引き続き拡大する予定だ」「同時にUAEが韓国に保管している共同備蓄分のうち、200万バレルは韓国が希望すればいつでも提供すると約束した」とも伝えた。

姜勲植秘書室長によると、600万バレルは韓国の1日消費量の2倍を少し上回る量だ。韓国は国際エネルギー機関（IEA）の基準で208日分を備蓄している。姜勳植秘書室長は今回の緊急輸入について「エネルギー需給の安定と石油価格の安定にもつながるだろう」とコメントした。

姜勲植秘書室長はさらに「UAEを含め、ミサイル防衛システム関連の協力要請が複数の国から来ているが、具体的な内容は明らかにできない」とも明らかにした。

一方で姜勲植秘書室長はUAEと協議し、中東に短期滞在中の韓国国民3500人以上を帰国させるためUAEの民間航空機3便が運航されることも明らかにした。姜勲植秘書室長は「韓国国民を乗せたUAEの大型旅客機がドバイを出発し、現在韓国に向かっている」「アブダビを出発する旅客機は明日から運航を再開するだろう」と説明した。

現在14の中東諸国に1万8000人以上の韓国人が滞在している。うち4900人は短期滞在だが、約3500人が航空機の運航キャンセルの影響でUAEとカタールで帰国を待っている。韓国政府は大韓航空のチャーター便運航に向けても準備を進めている。

チュ・ヒヨン記者