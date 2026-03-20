ミラノ冬季五輪で大躍進の韓国雪上競技、「あしながおじさん」ロッテグループ会長が涙

19日、ソウル市松坡区のホテル「シグニエル・ソウル」で開催された2026年ミラノ・コルィテナ冬季五輪のスキー・スノーボード韓国代表団激励イベント。スキー・スノーボードの韓国代表選手たちのトレーニング過程が特別映像として上映されると、ロッテグループの辛東彬（シン・ドンビン）会長＝日本名：重光昭夫＝は涙を拭った。

【写真】涙を流すロッテグループの辛東彬会長

このイベントは、冬季五輪史上最高の成績を記録したスキー・スノーボードの韓国代表選手たちをたたえるために設けられたものだ。

「1年365日のうち250日以上をトレーニングのため他国で暮らさなければならず、毎年14万5000キロメートル移動しなければならないという厳しい現実」という字幕と共に、トレーニング機材を背負って移動し、列車の中でうとうとする選手たちの姿が上映されると、辛東彬会長の目は赤くなった。そして、「終わりのない転落を繰り返しても、私たちは喜んで挫折します。私たちは喜んで痛みを抱えます」という文と共に、負傷したり故障したりしながらもトレーニングを重ねる選手たちの姿が映し出され、辛東彬会長の目からはとうとう涙があふれた。

辛東彬会長は雪上競技の「あしながおじさん」と呼ばれている。ロッテは2014年から大韓スキー・スノーボード協会の会長企業を務め、雪上競技の育成に300億ウォン（約31億7000万円）以上支援してきた。また、2022年にはロッテ・スキー＆スノーボード・チームを創設し、有望選手の発掘と支援に力を入れている。2018年平昌冬季五輪の支援金まで含めると、ロッテが雪上競技に投資した金額は800億ウォンに達する。

すると、厳かなムードが一転した。司会者が「サプライズ・プレゼントがあります」と選手への特別褒賞金支給を告げると、歓声と拍手がわき起こった。特に、この褒賞金には辛東彬会長のポケットマネーも入っていることが明かされると、歓声はさらに大きくなった。

韓国で初めて冬季五輪の雪上競技で金メダルを獲得したスノーボードのチェ・ガオン選手には1億ウォン、銀メダルの金相謙（キム・サンギョム）選手には7000万ウォン、銅メダルのユ・スンウン選手には3500万ウォンの特別褒賞金が贈られた。

辛東彬会長は「（メダルが期待できない）『不毛の地』と言われていた雪上競技で困難を乗り越え、金・銀・銅メダルを獲得し、国際舞台で実力を発揮した韓国の選手たちを本当に誇りに思う。選手の技術向上や有望選手の発掘など、スキーとスノーボードの裾野を広げるために惜しみない支援を続けていく」と語った。

李美智（イ・ミジ）記者