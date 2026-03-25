「離陸1時間後に60代女性乗客死亡、引き返さず13時間飛行」　香港発ロンドン行き英旅客機が物議

【NEWSIS】香港からロンドンに向かっていた旅客機が、離陸1時間後に機内で乗客が死亡したにもかかわらず、引き返さずに目的地まで飛行を続けていたことが分かり、論議を呼んでいる。

米紙ニューヨーク・ポストが21日（現地時間）、報じた。それによると、この旅客機はブリティッシュ・エアウェイズBA32便で、離陸から1時間後に乗客の60代女性が死亡した。この旅客機は、香港を出発してロンドン・ヒースロー空港に向かう長距離路線を運航していた。

ところが旅客機は出発地に引き返さず、予定通り約13時間の飛行を続けた。報道によると、航空業界では乗客がすでに死亡している場合「緊急状況」とはみなされないケースが多いという。

着陸後も乗客の降機などに支障が出た。機内で女性が死亡した経緯を調べるために、警察が旅客機に乗り込み、乗客331人全員が座席でおよそ45分間待機させられた。

遺族や客室乗務員（CA）も大きなショックを受けているという。一部のCAは事件の後、精神面の回復が必要だとして休暇を取っているとのことだ。

ブリティッシュ・エアウェイズ側は「全ての手続きは規定に則って進められた。機内での死亡に関する一律の国際基準は存在しない」とコメントした。

ユン・ソジン記者