「ホルムズ海峡」→「トランプ海峡」　トランプ大統領が改称を検討

ドナルド・トランプ米大統領がペルシャ湾のホルムズ海峡をトランプ海峡という名称に変更する案を検討している、と外信が報道した。

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米紙ニューヨーク・ポストは28日（現地時間）、高官の発言だとして、「トランプ大統領は、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡を掌握した上で、その名称を『米国の海峡』か、自らの名前を冠した『トランプ海峡』に改称する案を最近検討している」と報じた。

トランプ大統領は、イランが海峡を通過する民間船舶の輸送を規制できないよう、この地域を管理する方策を望んでいると伝えられている。

これより前、トランプ大統領はホルムズ海峡の名称を変更する可能性を示唆した。

27日、フロリダ州マイアミで開催されたサウジアラビアのファンドが主催するイベントに出席したトランプ大統領は「イランの指導者はトランプ海峡を開放しなくてはならない」と言った。

そして、冗談めかして「誠に申し訳ない」「ひどいミスだった」と言いつつも、「メディアはこれを単なる言い間違いとして報道するだろう」とした上で、「ミスはない」と言った。

この発言は名称変更の構想が実際に検討されている現れだと受け止められている。

トランプ大統領は昨年の大統領令で「メキシコ湾」を「アメリカ湾」に変更した。

また、ワシントンD.C.の文化芸術公演場「ケネディ・センター」の名称も「トランプ・ケネディ・センター」に変更された。

ピョン・ジェヨン記者