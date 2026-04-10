海外で学ぶ韓国人留学生12万9726人、コロナ渦で半減

米国や中国など海外の大学に留学する韓国人留学生が昨年、コロナ渦前の半分の12万人台にとどまったことが分かった。

韓国教育部（省に相当）が4日に公表した「海外高等教育機関の韓国人留学生現況」によると、2025年4月の時点で大学など海外の高等教育機関で学ぶ韓国人留学生は12万9726人だった。

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海外で学ぶ韓国人留学生の数は2011年に過去最多の26万2465人を記録し、その後19年まで20万人以上を維持してきた。

しかしコロナ渦の影響で国境を越えた人の移動が難しくなり、2020年には19万4916人と20万人を下回った。その後も21年15万6520人、22年12万4320人、23年12万3181人と減少傾向が続いたが、24年に12万6980人と小幅だが上昇に転じた。

コース別では昨年は大学の学部が53.4％で最も多く、語学研修などその他研修（24.6％）、大学院（21.9％）と続いた。

国別では米国が33.3％で最も多く、オーストラリア（12.7％）、日本（11.2％）、中国（8.2％）、カナダ（8.1％）、ドイツ（5.8％）、フランス（3.3％）の順となった。

中国の割合は2023年12.9％、24年11.4％、25年8.2％と毎年減少しているが、これに対してオーストラリアは同じ期間に7.6％から12.7％へと大幅に増えた。

大陸別では北米（41.4％）、アジア（25.2％）、欧州（18.5％）、オセアニア（14.4％）の順となった。

イ・サンベ記者