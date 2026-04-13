イスラエル政府と「常識外の論争」　李在明大統領は増幅させず沈静化に努めるべき【4月13日付社説】　　

李在明（イ・ジェミョン）大統領が、事実とは異なる動画を用いてイスラエルを批判し、これにイスラエル政府が反論したことで葛藤が深まっている。李大統領は今月10日、X（旧ツイッター）で「イスラエル兵士たちがパレスチナの子供を拷問した後、屋上から突き落とした」という趣旨の書き込みと動画を共有し、「ユダヤ人虐殺（ホロコースト）と何ら変わりない」と投稿した。しかし、この映像は2年前のものであり、子どもへの拷問も事実ではなかった。イスラエル外務省は「李大統領がホロコースト追悼記念日の前夜に、ユダヤ人虐殺を軽視する発言をした。強く糾弾する」と抗議し、また「投稿前に事実を確認することが望ましい」とも付け加えた。

国家元首が誤った事実を基に友好国を公然と非難したことも、そして非難された国の外務省が「糾弾」といった敵対的な用語でその国家元首に反論したことも、外交の常識から外れている。このような事態が起きた場合、両国が外交ルートを通じて静かに解決することが、互いの国益にかなう行動だ。しかし李大統領は、イスラエル政府の反論に対し、「反人権的・反国際法的な行動によって苦しんでいる全世界の人々からの指摘を一度くらい振り返ってみても良さそうなものだが、失望した」と再反論した。さらに李大統領は「公益の追求を使命とする政治やメディアにおいても、売国行為が平然と行われている」と述べ、自身の発言を批判した韓国の野党やメディアを非難した。

イスラエルの過度な軍事行動と、それに伴う民間人の犠牲は、国際的な批判の対象となっている。しかし、李大統領が「普遍的人権」を強調することが目的であったなら、その内容や時期などを慎重に考慮すべきだった。戦争中の国を相手に、SNS上で事実とは異なる内容を引用して、ホロコーストにまで言及したことは不適切だった。

李大統領は野党代表の2023年、当時の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が「アラブ首長国連邦（UAE）の敵はイラン」と発言してイランが反発した際、「外交惨事だ。基礎的な道理の判断もできないのが残念だ」と批判した。「言い訳では国益をまともに守ることはできない」とし、大統領は自らが招いた事態は自ら解決すべき（結者解之）だと主張した。李大統領は3年前の自身の発言を振り返るべきだ。突如として始まったSNS発信に端を発するこの事態を収拾できるのは、大統領本人しかいない。

※ 本記事はAIで翻訳されています。