キリストにビンタ食らって地獄に落ちるトランプ…米国でパロディー続出

ドナルド・トランプ米大統領が自らをキリストになぞらえて描写した生成AI（人工知能）画像「ドナルド・イエス」を投稿して以降、米国ではパロディーが続出している。

【写真】「イエス・トランプまたはドナルド・キリスト、どちらでも好きな方でお呼びください」

13日（現地時間）、あるネットユーザーが「聖書で私が最も好きなところは、イエス・キリストが再臨の時に反キリストを難なく打ち負かす場面だ」とした上で、動画を掲載した。

その動画は、天から降りてきたキリストが怒りに満ちた表情でトランプ大統領の顔をたたくというものだ。

顔をたたかれたトランプ大統領は血を吐き、地獄の炎の中へ落ちていく。

別のネットユーザーは、白い服に赤いマントを羽織ったトランプ大統領がゴルフ場の池の上を歩く生成AI動画を掲載した。

そして、「紳士淑女の皆様。イエス・トランプまたはドナルド・キリスト、どちらでも好きな方でお呼びください」という文が添えられている。

動画の中のトランプ大統領は池の中でショットをした後、「I did that（私がやったんだ）」と言う。

トランプ大統領が戦闘中でもゴルフをしていることと、「キリストのまね」をしていることを同時に批判したネットミーム（Meme）だ。

また、「キリストではなく医者だと思った」というトランプ大統領の弁明もパロディーのネタになっている。

旅客機の乗務員が「この飛行機にお医者様は乗っていらっしゃいますか？」と尋ねると、キリストが手を挙げるという生成AI画像もある。

さらに、米国の有名医療ドラマ『Dr.HOUSE（ドクター・ハウス）』の主人公がキリストのような服装をした生成AI画像も話題になっている。

キリストのような服装をしたトランプ大統領が海の上を歩く生成AI画像を投稿し、「トランプは船員だ」と書き込んだり、キリストのような服装をしたトランプ大統領が昇天する写真に「トランプはパイロットだ」と書き込んだりして皮肉っているものもある。

トランプ大統領は12日（現地時間）、自身の交流サイト（SNS）「トゥルース・ソーシャル」に、自身を病人を癒すキリストになぞらえた生成AI画像を投稿したが、批判が相次いだために12時間後に削除した。

トランプ大統領はローマ教皇レオ14世に対して激しい非難を浴びせた直後に、この生成AI画像を掲載していた。

チ・ジョンヨン記者