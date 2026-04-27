中国でも科学者9人が次々と「謎の死」…米国では11人が相次ぎ死亡

米国で最近、宇宙・航空・原子力分野を研究していた科学者11人が次々と死亡したり行方不明になったりする中、中国でもここ数年で複数の科学者が謎の死を迎えていたことが報じられた。

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23日（現地時間）にニューズウィークが報じたところによると、中国の人工知能（AI）国防分野の中心的な科学者だった馮暘赫・国防科技大学教授は2023年7月1日未明、北京で交通事故に遭い、突然の死を遂げた。

当時、中国最大の科学系オンラインコミュニティー「科学網（Sciencenet.cn）」の訃報では、馮教授について「公務遂行中に犠牲になった」と表現し、馮教授の遺体は中国共産党の高官などが眠る北京の特別な墓地（八宝山革命公墓）に埋葬された。こうした諸点も謎を生んでいる―とニューズウィークは伝えた。

西側のシンクタンクで中国軍を研究している匿名の専門家は「馮教授は台湾関連のAIシミュレーションの中心人物であり、事故が深夜に起きたというのは極めて異例」だとし「単なる交通事故の死亡者を『犠牲』と表現するのも不自然」と指摘した。

ニューズウィークの分析によると、中国では最近、少なくとも9件の科学者死亡もしくは失踪が報じられた。死亡者の年齢は26歳から68歳まで多様だが、中国の報道機関やSNS（交流サイト）などでは、死亡原因が「交通事故」や「その他の事故」または「原因不明」として処理されているという。

しかも、死亡者が発生した分野は極超音速、軍事用AI、群知能シミュレーションなどで、実際に軍事力に大きな影響を及ぼし得る領域だ。このため一部では「中国の科学技術の発展速度を遅らせようとする勢力が背後にいるのかもしれない」という疑惑も提起されている。

ニューズウィークは「馮氏の死は、（中略）極めて機密性の高い分野で働く一流科学者の予期せぬ死の一例に過ぎない」とし「科学者が政治的理由で標的となることは、これまでもあった」「イランの核研究者が暗殺された複数の事件には、（中略）イスラエルが関与したとされている」と指摘した。

キム・ソンイ記者