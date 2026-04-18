チップ収入4倍　配達完了写真に「さりげなく」写り込む美脚、ウーバー女性配達員が話題に　／米ロサンゼルス

【NEWSIS】米ロサンゼルスで、フードデリバリーの女性配達員が配達完了の証拠写真に自分の足を写り込ませるというユニークな方法で高収益を上げていることが分かり、注目を集めている。

米紙ニューヨーク・ポストが12日（現地時間）、報じた。それによると、フードデリバリー・サービス「ウーバーイーツ」の女性配達員ジェイド・フェニックスさんは最近、SNS（交流サイト）のThreads（スレッズ）で、「配達完了写真に足を写り込ませるようにしたところチップ収入が急増した」と明かした。

フェニックスさんが公開した写真を見ると、玄関前に置かれたスターバックスやマクドナルドの袋のそばに、サンダル履きで白いペディキュアを塗ったフェニックスさんの足が写っている。フェニックスさんは「配達完了を知らせる写真に私の足がさりげなく入るようにしたら、注文した人たちが追加のチップをくださるケースが大幅に増えた」と明らかにした。

この投稿には7万件以上の「いいね」が付いて大きな話題となり、配達員の間ではこれをまねする動きが出ている。フェニックスさんと同じ方法で証拠写真を撮ったある配達員は、当初15.99ドル（約3170円）と予想していた収入が、追加チップのおかげで総額65.04ドルと4倍近くに跳ね上がったとして、その証拠写真をシェアした。

この写真には、「多額のチップをもらえたのは、写真が特定の体の部位に熱狂する人たちの関心を集めたからだ」との意見が相次いだ。

フェニックスさんは「自分の足がきれいだということは分かっていたけど、これほど反応があるとは思わなかった」「心配な部分もあったけど、意外にも顧客からのメッセージやフィードバックは丁寧で健全だ」と明かした。

チョン・ウヨン記者