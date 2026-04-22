組合員死亡事故は警察のせい？　貨物連帯が防犯カメラ映像を公開　／晋州

韓国コンビニ大手「CU」の晋州物流センターである「BGFロジス晋州センター」（慶尚南道晋州市）で、全国民主労働組合総連盟（民主労総）公共運輸労働組合貨物連帯組合員が死亡した事故に関連し、貨物連帯が当時の防犯カメラ映像を21日に公開した。

この防犯カメラ映像を見ると、20日午前に貨物連帯の組合員数十人が物流センター前に集まり、トラックが出るのを阻止している様子が写っていた。

その際、警察は物流センターの出入り口を車が通れるように通り道を空け、周囲にバリケードを設けた。

その直後、物流センター内から代わりに用意されたトラックが正門を通過し、道路の方へゆっくりと出てきた。

車が道路の方へ出ようとした直前、一部の組合員が突進して窓をたたくなどし、出ていくのを止めようと試みたが、失敗した。

トラックは止まらずに道路上をさらに前進し、前方にいた組合員をはねた。

他の組合員3－4人もトラックの前に立ちはだかったが、直進するトラックの横に逃げて大きな事故は免れた。

公開された別の映像では、トラックの下部と組合員がぶつかった時の衝撃音も録音されていた。

トラックは大きく揺れたものの、約2－3メートル前進して止まった。

死亡した組合員は足でトラックの正面を押して抵抗していたが、バランスを崩して後方に倒れ、事故に遭った。

労組はこの映像を根拠に、警察が事故をほう助したと主張している。

車が通れないほど狭くなっている所に無理に通り道を作り、トラック運転手が「通ってもいい」と誤った判断をすることになってしまったと指摘したものだ。

一方、警察は「当時の状況は違法な道路占拠を解消するための合法的な規制だった」と主張している。

警察は「会社側から道路確保の要請があり、適法に道路を確保した。あらゆる突発的な状況を1対1で防ぐには限界がある」と述べた。

その上で「事故そのものについては遺憾に思うが、警察は手続きに従って本来の任務を忠実に遂行した」と語った。

チ・ジョンヨン記者