トランプ大統領「韓国以外の船舶に被害はない」　韓国に軍事作戦参加を促す

ホルムズ海峡に足止めされている韓国船籍の貨物船が攻撃されたことを受け、米国のトランプ大統領は「韓国も作戦に参加すべきときになったようだ」として、韓国に軍事作戦への参加を改めて促した。

トランプ大統領は4日（現地時間）、自らのSNS「トゥルース・ソーシャル」に「船舶の安全航行確保に向けた作戦が行われる中、イランは韓国の貨物船や複数の国に攻撃を行った」としたうえで、このように述べた。

トランプ大統領は「韓国以外の貨物船はこれまで海峡を通過する際に攻撃を受けなかった」「韓国も作戦に参加すべきときになったようだ」と強調した。

米国のヘグセス国防長官とケイン統合参謀本部議長は、ホルムズ海峡の現状を説明するため、5日午前（現地時間）に会見を行う予定だ。

米国は4日から、ホルムズ海峡に足止めされている船舶を海峡の外に安全に導く「プロジェクト・フリーダム」作戦を行うと予告し、イランはこれを「休戦協定違反」として対抗措置を取ると警告していた。

今回攻撃を受けた韓国船籍の貨物船はHMM所属で、アラブ首長国連邦（UAE）周辺海域で停泊中に爆発と火災が発生したという。船には韓国人6人を含む24人の乗組員がいたが、負傷者はいない模様だ。

イ・チェリム記者