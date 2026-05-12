韓国政府発表に野党が攻勢「殴ったやつが自白しているのに…」「UFOの仕業？」　貨物船爆発火災

ホルムズ海峡に停泊していた貨物船「HMMナム」の火災原因について韓国政府は「攻撃を受けた」との結論を公表したが、これを受け韓国野党・国民の力は11日、国会外交統一委員会や国防委員会など関連する常任委員会を直ちに招集するよう求めた。

【写真】「未確認の飛行体」から攻撃を受けた韓国の貨物船

これに対して与党・共に民主党は「政府の調査結果を待つべき」との理由で拒否した。共に民主党は6月3日の統一地方選挙の選挙運動期間が21日から始まることを理由に19－20日ごろの常任委員会開催を提示している。

国会外交統一委員会所属の国民の力議員らは同日会見を開き「事件直後から与党は『外から攻撃を受けたかどうかの確認が最優先』との理由で会議自体を拒否してきた。（攻撃を受けたと）正式に発表された後も『攻撃の主体が特定されていない』との理由で再び会議を先送りしている」と反発した。国民の力は「選挙を意識して自分たちにとって不利な外交安全保障問題の扱いを避けたいからだ」として13日の会議開催を提案した。

国民の力所属の国防委員らは「国防部（省に相当）は国防委員らの報告の求めに全く応じなかった。事態の深刻さを理解しているなら直ちに応じてほしい」と訴えた。国民の力は同日午後に国防委員会の全体会議を開催したが、政府と与党は出席しなかった。国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は党の会合で「イラン国営テレビが韓国の貨物船を狙ったと報じた。殴ったやつが自白しているのに、殴られた側が違うと言っている。UFOの攻撃でも受けたというのか」と与党の対応を批判した。

しかし外交統一委員会所属の共に民主党議員らは「正確な調査結果が出る前から政争をあおっている」「明確な科学的証拠もない状態で攻撃の主体をいい加減に特定することは、ホルムズ海峡を航行する韓国船舶26隻を深刻な危険に追いやるアマチュア的かつ危険千万な行為だ」と反論した。共に民主党は「政府による調査が全て終わってから常任委員会を開催することの方が国益に見合っている」と主張した。

政界では「尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権当時と攻守が変わった」との声が相次いでいる。2023年4月に米国情報機関による竜山大統領室盗聴疑惑が表面化した際、当時野党だった共に民主党は関連する常任委員会の開催を求めて国民の力に圧力を加え、直後に外交統一委員会で外交部長官らに対する与野党の質疑が行われた。

キム・サンユン記者