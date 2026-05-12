イラン相手に試される「韓国人に手を出したら破滅招く」宣言【5月12日付社説】　貨物船爆発火災

韓国政府は、ホルムズ海峡で発生した韓国籍貨物船ナム号爆発・火災の原因について、「正体不明の飛行物体による外部攻撃」とし、「民間船舶に対する攻撃は容認できない。強く糾弾する」と発表した。その上で「調査結果に基づき、必要な対応措置を講じる」とした。しかし、最も重要な攻撃主体については、依然として不明だとしている。1分間隔で同一地点が2回攻撃されたということは、狙いを定めた攻撃であることを意味する。

ナム号が被弾した直後、米国のトランプ大統領は「イランが韓国の貨物船を攻撃した」と述べたが、韓国政府は「被弾したのかどうかは明らかではない」とした。大統領主宰の安全保障会議も開かれなかった。米国が即座に把握した事実を、韓国は6日後にようやく確認した。人的被害もないと言われていたが、船員1人が負傷していたことが分かった。

現在、ホルムズ海峡でイラン以外の国の船舶を攻撃する勢力はイラン以外にはない。イラン国営放送もこれを認めた。韓国政府がこのような対応を取っているのは、イランとの関係を意識しているためと見られる。政府は被撃事実を発表した当日、イラン大使を呼び出した際、招致（呼び出し）ではなく「説明を求めるため」と説明した。イランの犯行と確定することを極力避けようとしている様子だ。

韓国政府の立場を全く理解できないわけではない。イランの攻撃を受けた中国やフランスなども、「イランの犯行」とは公式に発表していない。いつか戦争が終わったり、状況が変わったりしたときに備える必要があるだろう。

しかし、今回の攻撃は韓国の船会社が所有し、韓国人船員が乗船した船舶が、外国によって故意に攻撃されたものだ。韓国に対する攻撃だとも言える。決して看過できない。特に李在明（イ・ジェミョン）大統領は、カンボジアで振り込め詐欺（ボイスフィッシング）組織が摘発された際「大韓民国の国民に危害を加えれば、国内であれ国外であれ、破滅を招く」と宣言した。国民保護を明言した大統領の対外宣言は守られなければならない。

ところが、韓国国民の生命と財産が直接脅かされ、打撃を受ける事態が発生したにもかかわらず、政府の対応は生ぬるい。与党・共に民主党は、事件の解明のために野党が要求した国会緊急現案質疑も拒否した。内部事情は分からないが、大統領の「破滅」宣言は力を失いつつあるようだ。

韓国政府は、攻撃を受けた他国はもちろん、米国など国際社会と連携し、船舶の自由な通航と安全確保のために積極的に乗り出すべきだ。イランに対しても警告し、再発時には相応の措置が不可避であることを明らかにすべきだ。ホルムズ海峡には、依然として韓国船舶26隻と船員160人が閉じ込められている。彼らの安全確保も重要だ。

※ 本記事はAIで翻訳されています。