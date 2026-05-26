不買運動は？　韓国与党の選挙運動員・支持者ら、スタバで目撃談相次ぐ

スターバックス・コリアが光州民主化運動（1980年の光州事件）記念日の5月18日に「タンク（戦車）デー」というキャンペーン・イベントを実施し、批判を浴びる中、この問題が韓国政界にまで飛び火し、関連の書き込みがSNS（交流サイト）などで拡散されている。

【写真】スタバに青ジャンパー出現…韓国で相次ぐ目撃投稿

あるネットユーザーが22日、SNS（交流サイト）に、韓国与党「共に民主党」の選挙運動員とみられる2人の人物が、「1番」と書かれた青色のジャンパーを着てスターバックスの店内でドリンクを購入する写真をアップした。

その上で「青いジャンパーを着てドリンク8杯をテイクアウトしていった」とつづった。

すると、コメント欄には「私は今日スタバで『メブルショー』（の動画）を見ている人を見かけた」というコメントが寄せられた。

「メブルショー」とは、チャンネル登録者290万人を抱える親与党系のユーチューブ「チェ・ウクのメブルショー」のことだ。

スターバックスは光州民主化運動記念日だった今月18日、タンブラー・キャンペーン・イベントを実施する際、「タンク（戦車）デー」「机にバン！」という文言を使用し、物議を醸していた。

これを受けてスターバックス不買運動が広がったが、不買の動きは官公庁や政界にまで広がる様相を呈している。

韓国行政安全部（省に相当）の尹昊重（ユン・ホジュン）長官は21日「行政安全部など政府の各機関はこれまで、各種のアンケート調査や公募展・国民参加イベントなどでコーヒー引き換えクーポンなどのモバイル商品券を活用してきた」とした上で「今回の事案をきっかけに、行政安全部は民主主義の歴史と価値を軽視したり、商業的素材として活用したりする企業の商品を提供しない」と明言した。

李在明（イ・ジェミョン）大統領も20日の国務会議（閣議）で「光州5・18問題や被害者に対し『（まがりなりにも）人間の皮をかぶっているなら、到底できることではない』と思えることが非常にたくさん起きている」とスターバックスを批判した。

また、光州民主化運動と（1987年の学生運動家）朴鍾哲（パク・ジョンチョル）烈士拷問致死事件を侮辱しているという批判も起きた。

騒動が拡大すると、スターバックス・コリアの親会社である新世界グループの鄭溶鎮（チョン・ヨンジン）会長はその翌日に謝罪文を発表し「全ての責任が私にあることを痛感している」と述べた。

ピョン・ジェヨン記者