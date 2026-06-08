性労働者は「先駆者」か、それとも「被害者」か…米左派内で意見二分

ニューヨーク・ブルックリンでストリップダンサーをしながら暮らすアノーラがロシア人の新興財閥の御曹司と衝動的に結婚したため、ロシアの両親があらゆる手段を動員して結婚を阻止する過程を描いたブラックコメディー映画『ANORA アノーラ』は、昨年3月の第97回米アカデミー賞で5部門を受賞した。さらに、前年の第77回カンヌ国際映画祭でも最高賞を受賞している。ショーン・ベイカー監督は受賞スピーチで「この賞をセックスワーカーのコミュニティーにささげる」とし「セックスワークは一つのキャリアであり職業であり、尊重されるべきだ。犯罪化したり、いかなる形であれ規制したりしてはならない」と述べた。

今年、UCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）のジェンダー学の講義では、売春を「エロチックレイバー」と表現している。2022年2月、米ケーブルチャンネルHBOのある有名なコメディアン司会者は「性労働は議論の余地なく労働だ。他の職業に就くのと同じ理由で人々はその仕事をする」とし、サンドイッチを作るのと売春は同等の職業だと主張した。

米ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は5月21日、「売春も自由に選択でき、保護されるべき女性の権利であり労働であるというのが、米国の文化的左派陣営の新たなマントラ（mantra、聖なる言葉）となった」と報じた。

彼らは売買春を行う女性を「娼婦」や「売春婦」といった軽蔑的な言葉や、「高級コールガール」のような婉曲（えんきょく）表現で呼ぶことを避ける。これらの女性は単に「セックスワーカー（sex workers）」であり、他の職業従事者と同様に自由市場経済の一参加者であるというのだ。

映画『アノーラ』が各賞を総なめにした際、米国のコメディアン、ビル・マーは「娼婦たちが全盛期を迎えた」と述べた。しかし、文化的左派は売春を恥ずべきものであり、女性蔑視的で男性中心の抑圧的搾取であるという主張に対し「道徳的な過剰反応」として無視する。性労働と女性の中絶権、人権、LGBTQ+トランスジェンダーの権利、広範な労働組合活動は、互いに切り離せないものということだ。