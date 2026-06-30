9年目の森保監督が率いる日本代表、巧みなカウンターサッカー完成　W杯北中米大会

アジアのレベルを超えたと言われる日本のサッカーは、早くからA代表監督の「基準」を決めていた。国籍に関係なく戦術の連続性を守りつつ、代表チームの弱点を補うビジョンと能力を最優先にして、検証してきた。

【写真】日本代表を応援するメキシコのサッカー・ファンたち

2002年FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）韓日共催大会後、日本が初めて選んだ外国人監督はブラジル出身のジーコ氏だった。Jリーグで選手・総監督を経て、日本のサッカーを熟知していたジーコ氏が2006年W杯ドイツ大会まで代表監督を務め、繊細なパスサッカーを発展させた。ジーコ氏に続き、Jリーグの監督経験があるイビチャ・オシム氏＝ボスニア・ヘルツェゴビナ＝が就任して機動力を加え、ACミラン出身のアルベルト・ザッケローニ氏＝イタリア＝監督は当時、世界的トレンドだったボール支配率中心の戦術で能力を引き上げた。

2014－15年のハビエル・アギーレ氏＝2026年W杯北中米大会メキシコ代表監督＝と2015－18年のバヒド・ハリルホジッチ氏＝ボスニア・ヘルツェゴビナ＝は、日本の弱点とされる粘り強い守備力と激しいフィジカルコンタクト能力を選手たちに植え付けた。

韓国のサッカー専門家たちは「監督たちの顔ぶれを見ても、日本のサッカーは『目指す所』が見える」と話す。サッカー解説者のパク・チャンハ氏は「世論をなだめるために無計画に監督を交代させ、短期的な成果のために『外国人』と『韓国人』の監督を交互に任命する韓国とは違う」「徹底した目標意識と基準をもとに監督を任命してきたことも、今の日本のサッカーを作り上げた力になっている」と語った。

2018年から日本代表チームを率いている森保一監督はどうだろうか。Jリーグ優勝、U-23（23歳以下）日本代表監督、A代表チームコーチという経歴を持つ森保監督は、前任者たちから日本のサッカーが受け入れ、発展させてきた特性をまとめ上げたと評価されている。9年にわたり日本代表チームを指揮し、強いプレスと素早い攻守切り替えへと変化しつつある世界のサッカーのトレンドを日本代表チームにうまく安定した形で適用した。また、独自の巧みなカウンターサッカーを完成させ、ヨーロッパや南米の強豪相手でも攻撃的に押し込まれないチームを作り上げた。

森保監督が日本のサッカーの完成度を高めている間に、韓国代表チームは5人の監督が通り過ぎていった。W杯北中米大会のグループリーグで、日本はFIFAランキング7位のオランダが含まれる「死の組」を無敗で通過し、韓国は「場合の数」ばかり計算してやきもきし、結局敗退した。

イ・テドン記者