祖国革新党・曺国代表「KOSPI9000、史上最高の輸出実績にもかかわらず支持率がなぜ落ちるのか直視すべき」

進歩（革新）系野党「祖国革新党」の曺国（チョ・グク）前代表が30日、李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政支持率下落に関する記事をシェアして「支持率がなぜ落ちているのか直視しなければならない」と言及した。

【写真】李在明大統領、「李在鎔・崔泰源会長と共に」

曺・前代表はこの日、自身のフェイスブックに「李大統領の支持率、進歩だけでなく中道・保守層でも一様に下落」と題した記事を載せて「欧州歴訪の成果、KOSPI （韓国総合株価指数）8000－9000、史上最高の輸出といった統治実績にもかかわらず、国政支持率がなぜ落ちるのか直視すべきだ」と書き込んだ。

曺・前代表がシェアした記事は、最近の世論調査において李大統領の支持率が進歩・中道・保守層の各方面で下落したという内容だった。与党側の一部からは、ジャーナリストでユーチューバーの金於俊（キム・オジュン）氏などを中心に「コアな支持層が離脱した」という主張が出ていたが、調査結果のデータをみると中道層と保守層でも支持率の低下が認められただけに、特定の支持層の離脱だけで説明するのは難しいという趣旨だった。

実際に韓国ギャラップが6月23日から25日にかけて、韓国国内の満18歳以上の有権者1000人を対象に李大統領の職務遂行への評価を尋ねた結果、「支持する」という回答の割合は2週間前の調査より6ポイント低い51％だった。不支持は41％で6ポイント上昇した。

イデオロギー（理念）傾向別では、中道層で支持率が9ポイント下落し、最も大きな落ち込みを記録した。保守層では7ポイント、進歩層では5ポイント低下した。年齢別では40代で11ポイント下落し、30代と50代でもそれぞれ6ポイント低くなった。

リアルメーターが「エネルギー経済新聞」の依頼に基づき、6月15日から19日にかけて満18歳以上の有権者2517人を対象に実施した調査でも、同様のトレンドが観測された。李大統領の支持率は、中道層で4.9ポイント下落し、最も大幅な下落を記録した。

続いて、自身の理念傾向を「よく分からない」と答えた層で4.0ポイント、進歩層で3.2ポイント低下した。年齢別では、進歩系与党「共に民主党」の中心的な支持層に分類される50代で支持率が9.1ポイント下落した。詳細な内容は、中央選挙世論調査審議委員会のホームページを参照すれば確認できる。