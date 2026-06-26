「金於俊氏の好感度は習近平レベル…共に民主党支持者64％は否定的」

左派系ユーチューバー・金於俊（キム・オジュン）氏に対する有権者の好感度が、保守系ユーチューバーのチョン・ハンギル氏や中国の習近平国家主席と同じくらい低いという世論調査の結果が明らかになった。

【Photo】ネット放送で「李在明代表を捜査した検事を弾劾すべき」と発言する金於俊氏

韓国メディア「時事IN」が世論調査機関「韓国リサーチ」に依頼し、全国18歳以上の成人男女2000人を対象に、今月9日と10日に実施した「第9回全国同時地方選挙（6月3日投開票）後の有権者認識調査」によると、金於俊氏の平均「感情温度」は19点だったことが分かった。時事INが22日に発表した。

感情温度0－24点は「非常に否定的」、25－49点は「やや否定的」、50点は「中程度」、51－75点は「やや肯定的」、76－100点は「非常に肯定的」だと時事INは説明している。

チョン・ハンギル氏と習近平国家主席の平均感情温度は18点で、金於俊氏より1点だけ低かった。

李在明（イ・ジェミョン）大統領は50点、与党・共に民主党の鄭清来（チョン・チョンレ）代表は32点、最大野党・国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は21点、野党・祖国革新党の曺国（チョ・グク）前代表は23点だった。

金於俊氏について、回答者の69％が「非常に否定的」、10％が「やや否定的」と答えた。 全体の79％が否定的な認識を示す一方、「肯定的」という評価は9％だった。

しかも、共に民主党支持者の50％が「非常に否定的」と、14％が「やや否定的」と答えた。金於俊氏に対する共に民主党支持層の平均感情温度は31点で、「やや否定的」だった。

イデオロギー別では、進歩（革新）系の64％、中道の81％が金於俊氏に対して否定的な評価をしていた。

調査は全国の満18歳以上の成人男女2000人を対象に、ウェブ調査方式で実施され、回答率は10.7％だった。標本誤差は95％信頼水準でプラスマイナス2.2ポイントだ。

ユン・スルギ記者