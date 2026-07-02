「野党議員さん、李大統領とゴルフでもいかがですか」…大統領府がサプライズ会談を提案【独自】

李在明（イ・ジェミョン）大統領が最近、青瓦台（韓国大統領府）関係者を通して、保守系最大野党「国民の力」の複数の大物議員にゴルフ会談を提案していたことが1日までに分かった。青瓦台関係者は出席するかどうか尋ねつつ、「李大統領が政治懸案についての野党の意見や苦言を聞きたがっている」と説明したという。

【グラフ】李在明大統領の国政遂行評価

国民の力の慎聖範（シン・ソンボム）議員＝当選3回、慶尚南道山清・咸陽・陜川選挙区＝は6月19日の午前、青瓦台から電話を受けた。慎議員は「青瓦台の幹部が『李大統領が野党の大物たちを招いて苦言を聞きたいと言っている』として、李大統領とのゴルフを提案してきた」「私はゴルフをしないので断ったが、青瓦台の幹部に『良いアイデアだ。他の野党議員と会って、公訴取り消し問題について反対する論拠も聞いてみてはどうか』と伝えた」と語った。

慶尚道地方の大物に挙げられるA議員は5月中旬、別の青瓦台関係者から李大統領とのゴルフ会談を提案されたという。A議員は「李大統領が『民心をしっかりと聞きたい』という趣旨で面会を求めてきて、断る理由はないと考えた」としつつ、「ただ、妙な誤解が生じかねないので、地方選挙（6月3日）の後に機会があれば一緒にゴルフをしたい、と答えた」と語った。しかし、電話で話をした後、具体的な日程の調整はなかった―というのがA議員の説明だ。

他の国民の力議員にも青瓦台がゴルフ会談を提案したかどうかは、分かっていない。ただ、提案を受けたことが確認された議員二人は慶尚道地方の大物であり、派閥色が薄いと評されている。

韓国政界では、青瓦台のゴルフ会談提案について、李大統領の「外延拡張」に向けた動きだという解釈も出ている。李大統領が国民の力出身の李恵薫（イ・ヘフン）元議員を企画予算処長官候補に指名（その後、大統領が指名撤回）し、洪準杓（ホン・ジュンピョ）前大邱市長と非公開で昼食を共にしたことと同じ文脈だというわけだ。ただ、国民の力関係者は「李大統領が野党議員との意思疎通を望むなら、野党代表との会談などさまざまな方法があるはずなのに、一部の大物議員を選んでゴルフ会談を提案した意図が分からない」と述べた。李大統領は就任後の1年間で国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表と2回会っており、直近では今年4月に会っている。4月の会談は、当時の金民錫（キム・ミンソク）首相をはじめ与野党の指導部複数人と一緒に会う席だった。

李大統領は6月17日、欧州歴訪を終えて韓国に戻る飛行機に乗った後、ドナルド・トランプ米大統領からゴルフを提案されたと明かしつつ、エックス（X・旧ツイッター）に「準備をしなければならないようだ」と投稿した。青瓦台関係者は「大統領がしばしば家族などとスポーツ（ゴルフ）をしていると聞いている」とし、「機会があれば政界の関係者とも一緒にプレーできるのではないか」と述べた。