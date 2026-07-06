傷一つなかったのに… コウモリに顔に乗られ命を落とした11歳少年　／カナダ・オンタリオ州

【ヘルス朝鮮】就寝中に顔にコウモリが触れた後、狂犬病で死亡した11歳少年のケースが報告された。

【写真】テイラー・モンセンの左太ももにコウモリがとまっている様子とかまれた跡

先月30日（現地時間）、カナディアン・メディカル・アソシエーション・ジャーナル（CMAJ）は今後類似した事件が発生するのを防ぐため、該当の事例を紹介した。2024年夏、カナダ・オンタリオ州にある別荘で眠っていた11歳の少年は、鼻の上にコウモリがとまっていることに気づいた。驚いた少年は手でコウモリを追い払った。当時、目立ったかみ傷や引っかき傷がなく、コウモリも異常な行動を見せなかったため、家族は病院に連れて行かなかった。

しかし、コウモリと接触してから19日後、少年は顔の片側がしびれ、感覚が鈍くなる症状を見せ始めた。さらに、顔がはれ、食欲が落ち、その後は嚥下障害や嘔吐（おうと）、発熱、意識混濁、幻覚の症状が相次いだ。当初はヘルペスウイルス感染症と誤認されて帰宅したが、翌日に症状が悪化し、再び病院を訪れた。結局入院から4日目に、検査を通じて狂犬病であると最終的に診断された。少年は集中治療室で治療を受けたが、入院から17日目に息を引き取った。

狂犬病は、感染した動物の唾液がかみ傷だけでなく、鼻・口・目の粘膜や開いた傷口に触れるだけでも感染する可能性がある。今回のケースでも、目立ったかみ傷はなかったが、このような経路で感染したものとみられる。