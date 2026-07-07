サムスン電子、第2四半期の営業利益89兆4000億ウォン…「過去最大の新記録」をまたも更新

【NEWSIS】 サムスン電子が7日、連結基準の今年第2四半期の暫定業績として、売上高171兆ウォン（現在のレートで約18兆円。以下同じ）、営業利益89兆4000億ウォン（約9兆4800億円）と発表した。

【グラフィック】サムスン電子の四半期ごとの実績

売上高は前年同期（74兆5700億ウォン＝約7兆9100億円）比で129.31%増加し、営業利益は同じく4兆6800億ウォン（約5000億円）から1810.26%も急増した。

過去最高業績だった前四半期の売上高133兆8700億ウォン（約14兆1900億円）、営業利益57兆2300億ウォン（約6兆700億円）をわずか1期で再び塗り替える「アーニングサプライズ」を記録した形だ。

金融情報会社FnGuideが集計したサムスン電子の第2四半期の営業利益コンセンサス（証券会社予想値の平均）は84兆5994億ウォン（約8兆9700億円）だったが、実際の成績表はこれを大幅に上回った。

この日発表された暫定業績は事業部門別には公開されていないが、高付加価値および汎用メモリ半導体の販売効果により、記録的な業績を達成したと分析されている。

今年2月に世界に先駆けて量産・出荷を開始した第6世代高帯域幅メモリ（HBM4）など、高付加価値メモリのビッグテック向け供給が拡大し、汎用DRAMの価格が大幅に上昇したことで収益性が高まったとの評価だ。

証券街では、半導体事業を担うデバイスソリューション（DS）部門の営業利益が大部分を占めるとみている。

また、これまで不振が続いていたファウンドリ（半導体受託生産）でも赤字幅を縮小し、業績が改善したとの分析が出ている。