「ウゴービ・マンジャロの注射で人生が変わった」…米国で女性の就職・結婚が27%増加

【NEWSIS】ウゴービやマンジャロなど、GLP1（グルカゴン様ペプチド1）受容体作動薬系の肥満治療薬の使用による減量が、健康改善を超えて女性の就職や結婚といった社会的成就にも決定的な影響を及ぼすという研究結果が発表された。

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米メディア「ザ・ヒル」が現地時間の1日付で報じたところによると、米ハーバード大学経済学部のレベッカ・ダイヤモンド教授は最近、あるメディアとのインタビューで、南カリフォルニア大学（USC）の「アメリカ理解研究（Understanding America Study）」のパネルデータを活用した研究論文を公開した。このデータは成人1万人以上を対象とした長期調査だ。

ダイヤモンド教授は、肥満治療薬による減量以降、周囲の対応が変わったというある知人の経験がきっかけで研究を始めたと明かした。

研究結果によると、薬物の投与前に無職の状態だった女性たちが、GLP1治療薬を投与してからおよそ1年半が経過した時点で、雇用率が27%増加したことが分かった。未婚女性のケースでも、該当期間に結婚をしたりパートナーと同居を始めたりした割合が、同じく27%増加した。

ダイヤモンド教授は「大規模な薬物ベースの減量は、健康上の変化を超えて、身体・体重に対する社会的・労働市場的な評価方式に大きな衝撃を与える」と述べた。

興味深い点は、すでに関係が形成されていて第一印象の影響力が少ない既存の集団では、減量に伴う対応の変化が観察されなかったということだ。つまり体重は、面接や合コンのように第一印象が重要な新しい関係において、より大きな影響を及ぼしたものと分析された。

ただし、外見や社会的成就が改善されたにもかかわらず、調査対象者たちの主観的な人生満足度には大きな変化がないことが分かった。

ダイヤモンド教授は「書面上では就職や結婚など人生がより良くなったように見えるが、これが主観的な幸福感の上昇にはつながっていないようだ」と説明した。

なお、今回の研究ではデータ不足のため、減量に成功した女性たちの実際の所得増加の有無までは確認できなかった―と研究陣は付け加えた。