「団体の名称から『曺国』外して」　曺国氏が支持者らに要請

祖国革新党の曺国（チョ・グク）前代表は16日、一部の支持者が祖国革新党の党大会を前に、曺国・前代表を前面に押し出した団体を結成しようとする動きを見せているのを受け、「団体の名称から『曺国』を外してほしい」と求めた。

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曺国・前代表は同日午前、フェイスブックにコメントを投稿し、「2024年の総選挙以降、『政治家・曺国』を支持してくださる党員や市民の皆さんが、自発的にオフラインの集まりをつくって活動してこられた」とした上で「いつも大きな力になった。常に感謝の気持ちを抱いてきた」と伝えた。

さらに、曺国・前代表自身が6月3日の再・補欠選挙で落選し、祖国革新党の代表を退いたことに伴い開催される党大会をめぐり、「祖国革新党は新たな党指導部の発足を控えている」とした上で「今回の党大会は、党が団結して一歩飛躍するきっかけにならなければならない」と主張した。

曺国・前代表は「しかし最近、党大会の過程で、曺国を支持する団体の会員たちの動きの背後にわたしの意図があるかのように誤解されていることが分かった」とした上で「その団体に加入している人としていない人の間で、違和感や距離感が生じていることも確認した」と説明した。

曺国・前代表は「多くの会員の皆さんの愛情深い気持ちとは無関係だろうけれど、わたしはこうした現象を根本から遮断しなければならないと判断した」とした上で「丁重かつ明確に要請申し上げる。できるだけ早い時期に、団体の名称から『曺国』という名前を外してほしい」と求めた。さらに「内部規約に明示されているとされる『曺国支持』に関する条項も削除してほしい」とした上で「こうした要請が受け入れられてこそ、わたしと皆さんの同志的な関係がきちんと築き上げられると考えている」と述べた。