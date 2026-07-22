記事入力 : 2026/07/22 14:25

韓国、7月1日から20日までの輸出52％増、 半導体輸出は1年前の2.8倍に

「累積貿易収支黒字、昨年1年分の黒字の約2倍に迫る」

▲京畿道平沢市の平沢港に輸出用コンテナが積み上げられている様子。／写真＝News1
▲京畿道平沢市の平沢港に輸出用コンテナが積み上げられている様子。／写真＝News1

　7月に入って20日までの韓国の輸出額が550億ドルに迫り、1年前と比べて52%以上増加したと関税庁が21日に発表した。半導体スーパーサイクル（超好況）の影響で、半導体輸出額が昨年の2.8倍の水準に膨らんだおかげだ。

【表】輸出額の推移（1－20日基準）

　21日に関税庁が発表した「7月1－20日の輸出入動向」によると、今月1日から20日までの輸出額は549億3300万ドル（現在のレートで約8兆9600億円。以下同じ）で、前年同期比52.3%増加した。

　操業日数基準の一日平均輸出額は37億9000万ドル（約6180億円）で、1年前と比べて62.9%増えた。この期間中の休日を除いた操業日数は14.5日で、1年前（15.5日）より1日少なかった。

　品目別に見ると、半導体の輸出額が221億1300万ドル（約3兆6100億円）で、1年前と比べて180.6%増加した。全体輸出額の40.3%を占め、この割合は1年前（21.9%）の1.8倍に跳ね上がった。コンピュータ周辺機器（231.9%）と石油製品（33.4%）も輸出額が大幅に伸びた。一方、乗用車（マイナス10.6%）や自動車部品（マイナス9.6%）などは輸出額が減少した。

　国別に見ると、主要輸出国である中国（94.1%）や米国（39.6%）、ベトナム（82.4%）などに向けた輸出額が一斉に上昇した。欧州連合（EU）と台湾への輸出もそれぞれ30.3%、41.8%増加した。

　この期間の輸入額は427億1500万ドル（約6兆9700億円）で、1年間で20%増えた。半導体（54.9%）や半導体製造装置（56.9%）、原油（27.5%）、ガス（27.9%）など、半導体・エネルギー分野を中心に輸入が増えた。国別では中国（21.8%）、米国（17.1%）、EU（9.7%）、日本（14.6%）、台湾（45.7%）を中心に輸入額が増加した。

　輸出額が輸入額を上回り、この期間に122億1900万ドル（約1兆9900億円）の貿易収支黒字が発生した。今年に入って20日までの貿易黒字は1499億800万ドル（約24兆4500億円）で、1500億ドルに迫る。前年同期の黒字幅（278億6800万ドル＝約4兆5500億円）の5.4倍だ。今年に入って今月20日までの貿易黒字は、昨年1年間の黒字幅（774億3500万ドル＝約12兆6300億円）のほぼ2倍に達する。

チョン・ソクウ記者
朝鮮日報／朝鮮日報日本語版
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