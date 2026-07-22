韓国、7月1日から20日までの輸出52％増、 半導体輸出は1年前の2.8倍に

7月に入って20日までの韓国の輸出額が550億ドルに迫り、1年前と比べて52%以上増加したと関税庁が21日に発表した。半導体スーパーサイクル（超好況）の影響で、半導体輸出額が昨年の2.8倍の水準に膨らんだおかげだ。

【表】輸出額の推移（1－20日基準）

21日に関税庁が発表した「7月1－20日の輸出入動向」によると、今月1日から20日までの輸出額は549億3300万ドル（現在のレートで約8兆9600億円。以下同じ）で、前年同期比52.3%増加した。

操業日数基準の一日平均輸出額は37億9000万ドル（約6180億円）で、1年前と比べて62.9%増えた。この期間中の休日を除いた操業日数は14.5日で、1年前（15.5日）より1日少なかった。

品目別に見ると、半導体の輸出額が221億1300万ドル（約3兆6100億円）で、1年前と比べて180.6%増加した。全体輸出額の40.3%を占め、この割合は1年前（21.9%）の1.8倍に跳ね上がった。コンピュータ周辺機器（231.9%）と石油製品（33.4%）も輸出額が大幅に伸びた。一方、乗用車（マイナス10.6%）や自動車部品（マイナス9.6%）などは輸出額が減少した。

国別に見ると、主要輸出国である中国（94.1%）や米国（39.6%）、ベトナム（82.4%）などに向けた輸出額が一斉に上昇した。欧州連合（EU）と台湾への輸出もそれぞれ30.3%、41.8%増加した。

この期間の輸入額は427億1500万ドル（約6兆9700億円）で、1年間で20%増えた。半導体（54.9%）や半導体製造装置（56.9%）、原油（27.5%）、ガス（27.9%）など、半導体・エネルギー分野を中心に輸入が増えた。国別では中国（21.8%）、米国（17.1%）、EU（9.7%）、日本（14.6%）、台湾（45.7%）を中心に輸入額が増加した。

輸出額が輸入額を上回り、この期間に122億1900万ドル（約1兆9900億円）の貿易収支黒字が発生した。今年に入って20日までの貿易黒字は1499億800万ドル（約24兆4500億円）で、1500億ドルに迫る。前年同期の黒字幅（278億6800万ドル＝約4兆5500億円）の5.4倍だ。今年に入って今月20日までの貿易黒字は、昨年1年間の黒字幅（774億3500万ドル＝約12兆6300億円）のほぼ2倍に達する。