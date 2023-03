TWICEダヒョン＆チェヨン＆ツウィ、「READY TO BE」先行イメージ公開…モダン＆シックなカリスマ

【NEWSIS】女性アイドルグループTWICEのメンバー、ダヒョン、チェヨン、ツウィが12枚目のミニアルバム「READY TO BE」の個別コンセプトフォト第2弾を公開した。

所属事務所JYPエンターテインメントは2日午前、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)公式チャンネルにダヒョン、チェヨン、ツウィの個別コンセプトフォト第2弾を掲載した。

公開された写真を見ると、ダヒョンは強烈な眼差しを浮かべている。一方、チェヨンはどこかを見つめており、好奇心を刺激する。また、ツウィは自由なポーズを取っている。

新譜「READY TO BE」にはリード曲「SET ME FREE」をはじめ、米ビルボードのメインシングルチャート「Hot 100」入りを成し遂げた先行公開英語シングル「MOONLIGHT SUNRISE」、リード曲の英語バージョンなど全7曲が収録されている。

リード曲「SET ME FREE」はパワフルなサウンド、開放感あふれる歌詞が特徴のナンバーだ。メラニー・フォンタナ、リンドグレーンが作曲し、GALACTIKA*が作詞を手掛けた。また、収録曲「BLAME IT ON ME」「CRAZY STUPID LOVE」ではダヒョンが作詞を担当した。

TWICEの12枚目のミニアルバム「READY TO BE」とリード曲「SET ME FREE」は3月10日午後2時、米国東部時間基準では午前0時、世界同時にリリースされる。