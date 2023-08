ソロデビュー控えたTWICEジヒョ、映画のような「Killin’ Me Good」MV先行映像公開

【NEWSIS】ソロデビューを控えた女性アイドルグループTWICEのメンバー、ジヒョが14日、リード曲「Killin’ Me Good」のミュージックビデオ(MV)の先行映像を公開した。

雨が降る中、車内で考え込んでいるジヒョがしばらくの間カメラを見つめるシーンが、作品への集中度を高める。霜がついた窓に刻まれた文字「Killin’ Me Good」を手で消すと、パワフルな新曲が流れてくる展開が、見る人を魅了する。

「Killin’ Me Good」はJYPエンターテインメントの代表プロデューサー、J.Y. Parkことパク・ジニョンが作詞を担当。メラニー・フォンタナ、Lindgren、マルクス・ロマックスらそうそうたるメンバーがタッグを組んだ。ジヒョは、リズミカルでグルービーなサウンドに特有の豊かな声色とエネルギーを込めて歌った。

ジヒョはリード曲「Killin’ Me Good」を除き、「Talkin’ About It(Feat. 24kGoldn)」「Closer」「Wishing On You」「Don’t Wanna Go Back(Duet with Heize)」「Room」「Nightmare」など6曲の作業に参加した。

なお、ジヒョの1stミニアルバム「ZONE」とリード曲「Killin’ Me Good」は18日午後1時(米国東部時間基準0時)に発売となる。