デビュー20周年の東方神起、マカオ公演盛況

【NEWSIS】人気グループ東方神起がマカオ公演を無事終えた。

所属事務所SMエンターテインメントが1日発表したところによると、東方神起は先月30日、マカオのザ・ロンドナー・アリーナで「2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN MACAU」を開催したという。

◆【写真】東方神起、デビュー20周年記念の新譜をリリース

東方神起は「Rising Sun」をはじめ、「呪文-MIROTIC-」「Wrong Number」「Why?(Keep Your Head Down)」「Something」「運命(The Chance Of Love)」などヒット曲を熱唱した。そのほか「Rebel」「Down」「‎Rodeo」「Jungle」「Life’s A Dance」など全28曲のステージを繰り広げた。

また、思い出を呼び起こすさまざまなVCR映像でファンに笑いと余韻を届けた。甘いバラードのステージ「I believe…」をはじめ「I wanna hold you」や「Love in the Ice」、そして「The way U are」アンプラグド・バージョンなど、さまざまな魅力あふれるステージを披露した。

観客たちは、東方神起のステージに大きな歓声を上げた。ユンホの「Vuja De」、チャンミンの「Devil」など、ソロステージではそれぞれ異なるカラーのペンライトを振って公演を楽しんだ。また「東方神起。二十歳の成人式、本当におめでとう」「あなたと会うため20年ぶりに千山万水を越えてきた」と記したメッセージ・イベントも行い、目を引いた。

◆【写真】東方神起 洗練されたダンディズム…結成20年の存在感

◆ソン・イェジン&ヒョンビン 結婚2周年をお祝い…美男美女ウエディング写真公開