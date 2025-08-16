スパイ拠点？　「黒塗り図面」で建てられるロンドンの中国大使館

中国が英ロンドンに新築する「巨大大使館」計画に関連し、英住宅・コミュニティ・地方自治省は6日、中国側が提出した設計図面で隠されている部分について正確な情報を提供するよう求める公文書を中国大使館に送った。

文書によると、中国政府が提出した大使館建築図面には黒塗りまたはグレー処理された部分が少なくなく、用途が不明な地下施設もあったという。

中国がロンドンの旧王立造幣局の敷地に建てようとしている新たな大使館は、これまでもロンドンの金融街のデリケートな情報が流れるケーブルの位置とあまりにも近く、大使館が欧州における「スパイ拠点」になり得るとの批判を受けてきた。

しかし、この「巨大大使館」建設計画は、英国が北京で計画している大使館改築許可とも関連している。

米ホワイトハウスは6月7日、「中国が新大使館の敷地を通じ、我々の親しい同盟国である英国の敏感な通信システムに潜在的に接近することが可能になり、深く懸念する」と表明した。

英紙タイムズは、トランプ米大統領が英国のスターマー首相に許可を拒むよう求めたと報じた。米国家安全保障会議（NSC）も「新しい大使館の敷地はロンドンの金融中心街の境にあり、米国の銀行が使用する重要な通信ケーブルが通っている場所だ」と警告した。

野党・保守党も「スパイ拠点になり、国家安全保障が脅かされているにもかかわらず、労働党政権が目をつぶっている」と反対し、反中団体は地下施設が香港から脱出した反中人物を不法に抑留・尋問する場所になると主張している。

■完成すれば欧州最大規模

中国は2018年、英王室所有だった旧王立造幣局の建物と敷地を2億5500万ポンド（約506億円）で購入した。面積は5.4エーカー（2万1853平方メートル）あり、完成すれば欧州最大の中国大使館となる。約200人の職員の宿舎も含まれている。

これに対し、ロンドンの米国大使館の敷地は約4.9エーカー（1万9829平方メートル）だ。また、韓国にある外国公館と比較すると、元中華民国（台湾）大使館だったソウル・明洞の中国大使館敷地は9831平方メートルだ。延べ面積（1万7199平方メートル）は韓国にある外国の大使館の中で最も大きい。

中国政府が大使館を移転・新築するという旧王立造幣局は、観光名所であるロンドン塔の道の向かい側に位置し、1809年から1975年まで硬貨を鋳造してきた歴史的な場所だ。しかし、英王室が2010年に民間不動産開発会社に売却し、その後中国政府の手に渡った。