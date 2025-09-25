共に民主・鄭清来代表「大統領もすげかえられるのに、最高裁長官が何だと」

進歩（革新）系与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表が、曺喜大（チョ・ヒデ）大法院長（最高裁長官）に向けて弾劾圧迫に乗り出した。

【写真】共に民主・鄭清来代表

鄭代表は23日の夜、自身のフェイスブックに「われわれ国民は李承晩（イ・スンマン）大統領も追い出し、朴正煕（パク・チョンヒ）の維新独裁と戦い、光州虐殺の全斗煥（チョン・ドゥファン）・盧泰愚（ノ・テウ）も監獄に送り、不正非道の李明博（イ・ミョンバク）も監獄に送り、国政壟断（ろうだん、利益を独占すること）の朴槿恵（パク・クンヘ）、内乱事態の尹錫悦（ユン・ソンニョル）も弾劾した」と前置きし「大統領もすげかえられるのに、大法院長が何だと」とつづった。鄭代表は、今月15日には「曺大法院長は職から退くべき」として辞任するよう圧力を加えていたが、その圧力を高めたのだ。

22日、韓国国会法制司法委員長の秋美愛（チュ・ミエ）議員など法司委の民主党議員らが曺喜大大法院長の聴聞会案件を奇襲処理した。これを巡り、民主党指導部は「われわれと相談したものではない」とコメントした。民主党指導部は、各界が推薦する判事で内乱特別裁判部を立ち上げたいと言っていたが、違憲論争が起きるや、大法院長が任命する形の内乱専担裁判部をつくりたいと、半歩退く様子も見せた。

しかし民主党の強硬支持層が曺大法院長の聴聞会案件処理に賛成し、大法院が内乱専門裁判部設置に反対の立場を取ることが分かったことで、鄭代表はこうした反応を見せたのではないか―という声が上がっている。鄭代表は、法司委員長時代の今年5月、曺喜大大法院長に対する聴聞会を試みたことがある。大法院長が李在明（イ・ジェミョン）大統領の公職選挙法違反事件を有罪の趣旨で破棄差し戻ししたことが理由だった。当時、民主党は野党で、大統領選挙間近の時期だった。

民主党は現在、一部の議員が、根拠不明確な「曺喜大・韓悳洙（ハン・ドクス）会合説」を唱えている。民主党法司委はこれを根拠に、曺大法院長の聴聞会までやろうとした。曺大法院長や大法官（最高裁判事）は、今年5月の聴聞会の際に「司法府の独立を保障した韓国憲法103条、合議過程の非公開を定めた裁判所組織法65条、裁判に関する国政調査の限界を盛り込んだ国政監査および調査に関する法律8条、国会法37条1項、同2項費目などの規定と趣旨に反するもの」だとして出席しなかった。

キム・ジョンファン記者