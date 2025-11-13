内乱特別検察官に逮捕された黄教安・元首相「国を崩壊させているあなたたちこそ内乱」　情報機関前トップも勾留

【TV朝鮮】（アンカー）

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の内乱・外患容疑を捜査している特別検察官（特検）が、黄教安（ファン・ギョアン）元首相を12日朝自宅で逮捕し、取り調べた後、勾留状を請求しました。国家情報院法違反容疑で令状審査を受けた趙太庸（チョ・テヨン）前院長はきょう未明に勾留されました。リュ・テヨン記者のリポートです。

【写真】「内乱容疑をかぶせて国を崩壊させているあなたたちこそ内乱」 黄教安・元首相が内乱特検を糾弾する様子

（記者リポート）

黄教安・元首相が特検の車に乗せられるところです。

「政治報復を中止せよ！ 政治報復を中止せよ！」

特検はきょう午前7時ごろ、黄・元首相を自宅で逮捕しました。

昨年12月3日に非常戒厳が宣布されるや、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS、交流サイト）の個人アカウントに「禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長と韓東勲（ハン・ドンフン）代表を逮捕せよ」と書き込み、内乱を扇動した容疑です。

黄・元首相は容疑を強く否定しました。

（黄教安／元首相）

「誰が見ても内乱自体がありませんでした。内乱容疑をかぶせて国を崩壊させているあなたたち、あなたたちこそ内乱です」

しかし特検は「ショートメールと郵便でそれぞれ3回、出頭を通知したのに応じなかった」と逮捕理由を説明し、きょう1回目の取り調べを行った後、すぐに勾留状を請求しました。

先に特検は、きょう未明に趙太庸・前国家情報院長を勾留しました。

裁判所は、戒厳宣布の事実を遅滞なく国会に報告しなかった疑いなどが持たれている趙・前院長について「罪を犯したと疑うに足る相当の理由があり、証拠隠滅の恐れがある」としました。

また、海兵隊員殉職事件を捜査している特検は、同殉職事件の捜査を意図的に遅らせた容疑で金善規（キム・ソンギュ）、宋昌珍（ソン・チャンジン）元高位公職者犯罪捜査処部長検事に対する勾留状を請求しました。TV朝鮮、リュ・テヨンがお伝えしました。

（2025年11月12日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）