懲役4年求刑された被告人・尹鍈鎬、金品渡した共に民主党関係者の実名言及せず　旧統一教会政治献金疑惑

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の配偶者・金建希（キム・ゴンヒ）夫人の各種疑惑を捜査している閔中基（ミン・ジュンギ）特検チームが10日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の世界宣教本部長だった尹鍈鎬（ユン・ヨンホ）被告に懲役4年を求刑した。尹鍈鎬被告は金建希夫人に金品を提供したほか、国民の力の議員たちを組織的に支援したとして起訴されていた。

ソウル中央地裁刑事合議第27部（裁判長：禹仁成〈ウ・インソン〉部長判事）では10日、業務上横領、政治資金法違反、証拠隠滅、請託禁止法違反で起訴された尹鍈鎬被告の結審公判が行われた。

特検チームは、尹鍈鎬被告の政治資金法違反に対して懲役2年、横領および請託禁止法違反と証拠隠滅の3件に対して懲役2年をそれぞれ求刑した。

特検チームは尹鍈鎬被告に対して「旧統一教会の勢力拡張と自身の影響力を拡大するために政治勢力と結託した。代議制民主主義を傷つける重大な犯罪だ」と述べた。また、尹鍈鎬被告が国民の力の重鎮・権性東（クォン・ソンドン）議員＝当時＝を通じて旧統一教会関連の請託をしたとして「国民の力の党代表選挙に旧統一教会の信者を動員した」と述べた。

尹鍈鎬被告側は最終弁論で「2022年の旧統一教会の行事前に、特定の政党だけに支援をしたわけではない」と主張した。同被告の弁護人は「旧統一教会の平和主義理念に基づいてさまざまな派閥を網羅するには、当時の国民の力や共に民主党など大統領選候補者の出席が切実に求められた」と語った。

尹鍈鎬被告側は結審公判で、共に民主党関連人物の実名を挙げて「金品を渡した」とは言わなかった。尹鍈鎬被告は今年8月、特検チームの取り調べ過程で、共に民主党所属の現議員でもある田載秀（チョン・ジェス）海洋水産長官に現金4000万ウォン（約420万円）と高級ブランド時計2点を渡したと供述していた。だが、田載秀長官は「全て虚偽だ」と否定している。

尹鍈鎬被告は旧統一教会・韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁に最も近い側近で、同教会の資金執行を決定する業務を担っていた。2022年、「コンジン法師」こと呪術師チョン・ソンベ被告を通じて金建希夫人に高級ブランド「グラフ」のダイヤモンド・ネックレスや「シャネル」のバッグなどを含む金品を数回にわたり渡していたとして起訴された。

特検によると、尹鍈鎬被告は旧統一教会のカンボジア・メコン川開発事業支援、大手ニュースメディアYTN買収、国連第5事務局の韓国誘致、大統領就任式招待などの懸案を実現させるために金品を提供したとのことだ。

ソン・ドクホ記者