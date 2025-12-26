カレー14kgを45分で完食、15万円獲得した男性の不正行為発覚　／バンコク

【NEWSIS】タイ・バンコクの有名カレー専門店で行われた「カレー大食いチャレンジ」で、出場した男性が不正行為を働いて大量のカレーを完食し、3万バーツ（約15万円）を手にしていたことが分かった。

タイのバンコク・ポストが12月22日、明らかにした。それによると、カレー専門店「ゴールドカレー・バンコク」は、45分以内に重量8キロ分のカレーライスを全て食べられれば賞金2万バーツ、6キロ分なら1万バーツの賞金を出すという大食いチャレンジを実施している。

このカレー店は12月12日、フェイスブックでチャレンジに成功した人の例を紹介し「8キロ完了！ 45分のうち5分を残して完食し、2万バーツの賞金を獲得。素晴らしい成果だ。満点。10点満点で10点」とつづった。

チャレンジに成功したこの男性は、6キロのカレーも完食し、その賞金も手にしたという。

ところが18日、カレー店は監視カメラの映像を確認した上で「6キロと8キロのチャレンジをどちらも征服した人物は、不正行為によってこれを達成していた」と明かした。

さらに「この人物はこっそりライスをポケットに入れていた」として「大食い大会を実施している他の飲食店でも、この人物には注意してほしい」と呼び掛けた。

飲食店側は通常、大食いチャレンジの際には店員がこれを監督するが、この男性の場合は2回とも十分な監督ができなかったというのが飲食店側の説明だ。

男性は3万バーツの賞金を持って姿を消し、結局店には戻ってきていないという。

