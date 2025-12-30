共に民主・鄭清来代表「この上なくお粗末…刑務所で一生暮らしてください」　被告人・尹錫悦の最終陳述を批判

韓国与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表が、昨年12月3日の非常戒厳を巡って特殊公務執行妨害等の罪に問われている尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の結審公判での最終陳述について「この上なくお粗末だ」と批判した。

尹・前大統領は26日、ソウル中央地裁（ソウル市瑞草区）で行われた特殊公務執行妨害、職権乱用、権利行使妨害などの罪に関する結審公判で、「非常戒厳宣布は巨大野党による立法独裁のせいだった」と主張し、罪状を全面的に否認した。また「私の妻も勾留されているのに、私が家に戻って何をするというのか」として「裁判部の方で善処してほしい」と述べた。趙垠奭（チョ・ウンソク）内乱特別検察官チームは、尹・前大統領に懲役10年を求刑した。

鄭清来代表は27日、自身のフェイスブックで、尹・前大統領の最終陳述のうち「私の妻も勾留されているのに、私が家に戻って何をするというのか」と述べた部分に言及。鄭代表はこれについて「最終陳述に至ってもこの上なくお粗末だ」として「これ以上失望する価値もない」とつづった。

鄭代表はさらに、尹・前大統領について「家に戻ることもないというのだから、刑務所で一生元気に暮らしてください」「『ノダッ（NO＋答の合成語。答えのない、救いようのない）』人生」と書き込んだ。

キム・ギョンピル記者